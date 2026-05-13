«Merci Vincent Labrune» : Le nouveau coup de gueule de Jérôme Rothen sur le report de Lens-PSG

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’ils devaient initialement s’affronter début avril, le RC Lens et le PSG seront finalement opposés ce mercredi soir. Une rencontre reportée afin de permettre au club de la capitale de préparer au mieux ses échéances en Ligue des champions, ce à quoi s’était opposé Jérôme Rothen, qui a de nouveau regretté cette décision, alors que ce choc était attendu comme le match du titre.

Le 11 avril dernier, le PSG devait se déplacer sur la pelouse du RC Lens, à l’occasion de la 29e journée de Ligue 1, pour ce qui aurait alors pu être le match qui aurait décidé de qui serait sacré champion de France. Une rencontre que la LFP a accepté de reporter, à la demande du club de la capitale, car elle était initialement programmée entre les matchs face à Liverpool en quarts de finale de la Ligue des champions. Le premier et le deuxième de Ligue 1 se retrouveront finalement ce mercredi soir, mais ce choc a perdu de sa saveur, les deux équipes étant assurées de terminer à leur position respective.

«Le report a tout changé» « Le report a tout changé. C’était dans ce sens-là qu’on avait mis en place la fameuse pétition qui a beaucoup fait parler d’un côté et de l’autre. On a retourné le football français avec notre pétition. Moi, je suis devenu depuis pour certains supporters du PSG un anti-Paris Saint-Germain. Alors que la pétition n’était pas contre le PSG, mais surtout contre la LFP. C’était ça le but, de mettre devant leurs responsabilités nos représentants du football français », a regretté Jérôme Rothen dans Rothen s’enflamme sur RMC, qui avait été à l’origine d’une pétition afin de s’opposer au report de Lens-PSG.

«Il y avait l’occasion de vivre un moment particulier» « On a été tous unanimes à dire : ils nous retirent le match où il y avait un suspense et en plus de ça ils vont nous le placer entre l’avant-dernière et la dernière journée de championnat, ce qui n’arrive jamais. Le problème, c’est que l’on sait que Lens était sur un fil. Ils n’étaient pas programmés pour être là, mais leur saison est magnifique. Plus la Coupe de France qui s’est greffée. On savait très bien qu’ils allaient perdre des points en reportant ce match. Ça leur a coupé les pattes parce qu’ils ont eu 15 jours sans match. Tu casses la dynamique de Lens. Les dirigeants du PSG ont compris que la fameuse pétition était contre la Ligue et pas contre le Paris Saint-Germain. Mais le PSG l’a montré encore dernièrement, ils sont habitués à faire tourner entre les matchs de Coupe d’Europe quand ça s’enchaîne. Ils auraient peut-être moins fait tourner sur le match de Lens. À ce moment-là le match n’était pas encore joué et ça donnait une excitation particulière. Bollaert, dans une ambiance, une ferveur incroyable, mais pour n’importe quel joueur de football, même ceux du Paris Saint-Germain. En championnat, ils s’emmerdent très souvent parce qu’il n’y a pas beaucoup de suspense quand le PSG se déplace sur certains stades. Là, il y avait l’occasion de vivre un moment particulier », a ajouté Jérôme Rothen.