Foot - LOSC

Lille : Le bilan de la saison, joueur par joueur !

Publié le 21 mai 2021 à 20h50 par La rédaction

A une journée de la fin, le LOSC est en passe de glaner son 4ème titre de champion de France. Bilan personnel des artisans de cet incroyable LOSC.

Mike Maignan 18/20

Impérial. Voilà le terme qui définit parfaitement l’ex-titi parisien. Monstrueux sur sa ligne, précis dans la relance, le portier lillois devrait sans surprise être élu meilleur gardien de Ligue 1. Une récompense légitime vu la saison grandiose. Pour gagner des titres, il faut un grand gardien.



Zeki Celik 15/20

Solide défensivement, le latéral droit turc s’est surtout distingué par son apport offensif. 3 buts et 3 passes décisives, des statistiques remarquables pour un défenseur. Dans la continuité de sa très bonne première saison avec les Dogues.



Jose Fonte 17/20

Le patron de la défense lilloise. A 37 ans, il a su apporter son expérience inébranlable à une équipe relativement jeune. Le roc portugais a su combler son manque de vitesse par sa science du placement et en plus de ça, il est même décisif offensivement. Un modèle de professionnalisme.



Sven Botman 16/20Quelle première saison pour Botman ! En Ligue Europa et en Ligue 1, il a répondu présent. Costaud défensivement, il a une qualité de relance précieuse dans le jeu lillois. A 21 ans, il est déjà suivi par des grosses écuries anglaises. Logique pour celui qui a été l’un des meilleurs défenseurs de notre championnat cette saison.



Jeremy Pied 11/20

Bon joueur de rotation, ne rechigne pas les efforts et ne pose pas de problème d’égo dans le vestiaire. Même s’il a eu très peu de temps de jeu, son comportement exemplaire fait du bien dans un groupe.



Thiago Djalo 12/20

Une saison correcte dans laquelle on retiendra surtout son altercation avec Neymar lors de la victoire 0-1 au Parc des Princes. Un bon joueur de rotation, encore un peu juste pour s’imposer définitivement. A suivre l’an prochain.



Reinildo 13,5/20

Intéressant défensivement, son apport offensif est aussi l’une de ses qualités. L’international mozambicain a montré des belles choses et la marge de progression est encore grande. Un très bon latéral gauche sur lequel le LOSC va continuer de s’appuyer.



Domagoj Bradaric 14/20

Le feu-follet croate a alterné avec Reinildo. Une fougue indéniable, surtout en Ligue Europa où il a eu beaucoup de temps de jeu. A 21 ans, Bradaric doit encore progresser pour s’imposer comme un titulaire indiscutable, mais le profil est plus qu’intéressant.

Milieux de terrain

Benjamin André 18,5/20

Le meilleur lillois cette saison. Éternel travailleur de l’ombre sous coté, sa saison est remarquable. Il maintient l’équilibre du milieu lillois et apporte même son jeu de tête en phases offensives. Le grand monsieur de cette magnifique saison.



Boubakary Soumaré 15/20

Un abattage monstrueux au milieu de terrain. Son association avec Benjamin André l’a libérée et on a vu un Soumaré flamboyant dans la récupération et la distribution. Un peu plus en difficulté quand André n’est pas là. Une très bonne saison pour Soumaré qui, lui aussi, n’est pas assuré de rester dans le Nord.



Xeka 13/20

Remplaçant du duo André / Soumaré, le Portugais a fait un bien fou à chaque entrée avec un mélange d’impact physique et de justesse technique. L’élément indispensable d’un groupe sur qui un coach peut toujours compter.



Jonathan Bamba 15,5/20

Le métronome lillois cette saison. Le premier des trois Jonathan et aussi le meilleur sur cet épisode 2020-2021. Des stats avec 6 buts et 9 passes décisives mais surtout un rôle capital dans le jeu offensif des Dogues .



Jonathan Ikoné 13,5/20

Pour le second Jonathan, il peut toujours mieux faire. Ikoné est bourré de talent et on en attend toujours plus. Malgré tout, il a eu des moments importants et s’est montré décisif à plusieurs reprises. Mais sûrement pas assez pour Christophe Galtier qui le titularise de moins en moins… Ikoné s’éloigne du LOSC.



Renato Sanches 14/20

Un peu comme Ikoné, on en attend toujours plus vu son talent monstre… Mais que ce soit en Europe ou en championnat, il a toujours tout donné. S’il ne s’est pas imposé comme un élément indispensable dans le 11 de Galtier, chaque entrée a été intéressante, notamment celle à Lyon dans la folle victoire 2-3.



Luiz Araujo 13/20 Davantage cantonné à un poste de supersub, il a pu montrer l’étendue de ses qualités en Ligue Europa où il a eu plus de temps de jeu. Même si l’on a l’impression de rester sur notre faim avec lui, il réalise une saison intéressante avec des buts décisifs, dont l’égalisation contre Montpellier dans le temps additionnel.



Yusuf Yazici 15/20

Monsieur Europa League. Avec 7 buts et 2 passes décisives en C3, le Turc a été brillant et figure toujours en tête du classement des buteurs malgré l’élimination en 16èmes de finale. En Ligue 1, il a moins été décisif mais personne n’a oublié sa passe décisive capitale à Lyon il y a un petit mois.

Attaquants