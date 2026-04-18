«Il n’a plus de limites» : Après des années de galère, un buteur impressionne avant de retrouver l’OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Meilleur buteur de Ligue 1 à égalité avec Ousmane Dembélé sur cette période, Bamba Dieng impressionne depuis le début de l’année 2026. Alors qu’il retrouvera l’OM ce samedi pour le compte de la 30e journée de Ligue 1, l’international sénégalais a été encensé par Mickaël Pagis, ancien joueur de Marseille et suiveur assidu de Lorient.

En déplacement sur la pelouse du FC Lorient ce samedi, l’OM va retrouver son ancien buteur Bamba Dieng. Trois ans après son arrivée chez les Merlus et plusieurs pépins physiques, l’attaquant âgé de 26 ans est en pleine forme depuis le début de l’année 2026. Avec 8 réalisations en championnat sur cette période, il fait aussi bien d’Ousmane Dembélé et devance des joueurs tels qu’Estéban Lepaul, Joaquin Panichelli et Folarin Balogun.

🥇 Meilleur buteur du championnat en 2026

⚡️ Une réalisation toutes les 96 minutes



BAMBA DIENG EST INJOUABLE 🔥🇸🇳 pic.twitter.com/qfE5K5bcZO — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) April 12, 2026

« On le sent habité par une vraie confiance » « Il revient de très loin. On le sent habité par une vraie confiance, et quand on se sent bien, on tente plus de choses, plus difficiles, et parfois ça passe. Il a une telle efficacité depuis janvier qu’il n’a plus de limites, et il n’en aura plus jusqu’à la fin de saison », a confié Mickaël Pagis auprès de La Provence. Pour l’ancien attaquant de l’OM (2006-2007), dont le fils évolue au FC Lorient, Bamba Dieng a en revanche « encore une marge de progression », doit progresser « dans son envie de ne pas perdre le ballon » et « se mettre encore plus au service de l’équipe ».