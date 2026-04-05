Il fait aussi bien que Mason Greenwood et Ousmane Dembélé : Ce joueur que l’OM a laissé échapper !

Alors que personne ne l’attendait, un joueur évoluant en Ligue 1 flambe depuis le début de l’année 2026. Pour preuve, le principal intéressé totalise le même nombre de buts que Mason Greenwood et Ousmane Dembélé sur cette période. Un joueur passé par Marseille, mais que l’OM a laissé partir il y a quelques années.
En janvier 2023, Bamba Dieng quittait l’OM pour s’engager avec le FC Lorient, dans le cadre d’un transfert estimé à 7M€. L’attaquant aujourd’hui âgé de 26 ans a pris son temps, mais est en train de s’imposer chez les Merlus. Si ces derniers ont été tenus en échec par le Paris FC (1-1) ce dimanche pour le compte de la 28e journée de Ligue 1, l’international sénégalais (21 sélections) quant à lui a de nouveau trouvé le chemin des filets, inscrivant son 10e but toutes compétitions confondues depuis le début de l’année 2026, son 8e en championnat.
Dieng avec Dembélé, Greenwood et Panichelli
Comme indiqué par Stats Foot, parmi les joueurs évoluant en Ligue 1, Bamba Dieng totalise sur cette période le même nombre de buts qu’Ousmane Dembélé (PSG), Mason Greenwood (OM) et Joaquin Panichelli (Strasbourg). Une belle revanche pour celui qui a été poussé vers la sortie par l’OM et qui devait même quitter le FC Lorient l’été dernier, où sous contrat prendra fin en juin 2026.
« J’espère juste qu’il puisse finir la saison en trombe pour lui et pour nous »
« Aujourd’hui, je suis content pour Bamba, même s’il est en fin de contrat », confiait Laurent Koscielny, directeur sportif du FC Lorient, auprès de RMC Sport au début du mois de mars. « C’est un garçon hyper apprécié sur le terrain et en dehors. Il a un rôle de grand frère aussi avec certains joueurs. Il y a pas mal de jeunes joueurs chez nous et avoir ce relais dans le vestiaire, c’est hyper important. Il a été relancé en Coupe de France et de là, le coach a senti que c’était le moment de continuer avec Bamba et le laisser surfer sur cette vague positive. On est très content, il est performant, il aide l’équipe. Je suis ravi pour lui parce que les soucis physiques amènent aussi beaucoup d’inquiétudes psychologiques sur cette capacité à pouvoir continuer sa carrière et avancer dans son projet. Aujourd’hui, il a plus de certitudes qu’auparavant. J’espère juste qu’il puisse finir la saison en trombe pour lui et pour nous. »