Il fait aussi bien que Mason Greenwood et Ousmane Dembélé : Ce joueur que l’OM a laissé échapper !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que personne ne l’attendait, un joueur évoluant en Ligue 1 flambe depuis le début de l’année 2026. Pour preuve, le principal intéressé totalise le même nombre de buts que Mason Greenwood et Ousmane Dembélé sur cette période. Un joueur passé par Marseille, mais que l’OM a laissé partir il y a quelques années.

En janvier 2023, Bamba Dieng quittait l’OM pour s’engager avec le FC Lorient, dans le cadre d’un transfert estimé à 7M€. L’attaquant aujourd’hui âgé de 26 ans a pris son temps, mais est en train de s’imposer chez les Merlus. Si ces derniers ont été tenus en échec par le Paris FC (1-1) ce dimanche pour le compte de la 28e journée de Ligue 1, l’international sénégalais (21 sélections) quant à lui a de nouveau trouvé le chemin des filets, inscrivant son 10e but toutes compétitions confondues depuis le début de l’année 2026, son 8e en championnat.

Joueurs ayant inscrit le plus de buts avec un club de @ligue1 en compétition officielle en 2026 :



10- Ousmane Dembélé (PSG)

10- Mason Greenwood (OM)

10- Joaquin Panichelli (RC Strasbourg)

10- BAMBA DIENG (FC Lorient) #FCLPFC — Stats Foot (@Statsdufoot) April 5, 2026

Dieng avec Dembélé, Greenwood et Panichelli Comme indiqué par Stats Foot, parmi les joueurs évoluant en Ligue 1, Bamba Dieng totalise sur cette période le même nombre de buts qu’Ousmane Dembélé (PSG), Mason Greenwood (OM) et Joaquin Panichelli (Strasbourg). Une belle revanche pour celui qui a été poussé vers la sortie par l’OM et qui devait même quitter le FC Lorient l’été dernier, où sous contrat prendra fin en juin 2026.