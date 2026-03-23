Le «meilleur joueur» de Ligue 1 n’est ni au PSG ni à l’OM, son nom est dévoilé

Avec sa victoire face à l’OGC Nice (0-4), le PSG a retrouvé la tête de la Ligue 1. Grâce à ses individualités, le club de la capitale caracole donc en tête du championnat devant le RC Lens. Mais voilà que si Paris peut aujourd’hui compter sur de grands noms, le meilleur joueur de la Ligue 1 ne se trouverait pas forcément au sein de l’effectif de Luis Enrique. Ni même à l’OM.
La saison dernière, lors des trophées UNFP, c’est Ousmane Dembélé qui avait été récompensé du titre de meilleur joueur de la Ligue 1. Une distinction logique pour le numéro 10 du PSG qui avait par la suite remporter le Ballon d’Or. Qui sera maintenant le successeur du Français en 2026 ? Quand il s’agit de trouver le meilleur joueur du championnat, les regards se tournent logiquement vers le PSG ou même vers l’OM avec Mason Greenwood. Mais voilà qu’il faudrait plutôt regarder ailleurs…
« Il domine tous les milieux de terrain qui se présentent à lui »
Et c’est ainsi que pour Thomas Bonnavent, le meilleur joueur de la saison de la Ligue 1 se trouverait… au RC Lens. En effet, sur le plateau de L’Equipe du Soir, il a tenu à mettre en avant les performances du milieu de terrain des Sang et Or, Mamadou Sangaré. « Pour moi, c’est le meilleur joueur de la saison pour plein de raisons, par rapport à son poste, par rapport au fait qu’à tous les matchs, il domine tous les milieux de terrain qui se présentent à lui. Il a la qualité technique. Il est tellement important et précieux pour son équipe. Une frappe de balle monstrueuse », a-t-il confié dans un premier temps.
« Ça en fait incontestablement le meilleur joueur de la saison »
Impressionné par ce que Mamadou Sangaré peut faire sur un terrain avec le RC Lens, Thomas Bonnavent a ensuite ajouté : « Je me souviens d’avoir été au match au Vélodrome contre Marseille, quand vraiment l’équipe coule, lui surnage, il a une puissance exceptionnelle. Que ce soit joueur là soit le garant de tout le jeu avec et sans ballon du leader du championnat pour moi ça en fait incontestablement le meilleur joueur de la saison et j'espère qu’il sera récompensé de ce trophée parce qu’il le mérite ».