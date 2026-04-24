«C’était juste extraordinaire» : Yoann Gourcuff avait tout pour devenir le nouveau Zidane !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant de nombreuses années, la France a cherché le nouveau Zidane. Plusieurs numéros 10 prometteurs ont du porté ce statut sans jamais réellement l'assumer durant toute leur carrière. Mais pour Marouane Chamakh, Yoann Gourcuff s'en est toutefois rapproché.

Difficile d'évoluer au poste de numéro 10 en France lorsque dans le même temps Zinedine Zidane éclabousse de son talent le football mondial. Et pendant de nombreuses années, la quête du successeur du Ballon d'Or 1998 a animé les débats. De Camel Meriem à Mourad Meghni en passant par Samir Nasri ou encore Marvin Martin, tous ont eu durant une période l'étiquette du « nouveau Zidane » à assumer. Mais ils ne sont pas les seuls. Yoann Gourcuff a également porté ce statut, et pour son coéquipier chez les Girondins de Bordeaux, c'était parfaitement justifié.

Marouane Chamakh 🇲🇦 : « la saison 2008/2009 de Gourcuff 🇫🇷 ? 𝗝𝗘 𝗟𝗔 𝗠𝗘𝗧𝗦 𝗠𝗘̂𝗠𝗘 𝗗𝗔𝗡𝗦 𝗟𝗘 𝗧𝗢𝗣 𝟮 𝗗𝗘𝗦 𝗠𝗘𝗜𝗟𝗟𝗘𝗨𝗥𝗘𝗦 𝗦𝗔𝗜𝗦𝗢𝗡𝗦 𝗗𝗘 𝗟’𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗟𝟭.



C’était extraordinaire. Moi qui appréciais Zidane, je le revoyais un peu. 🤩 »… pic.twitter.com/mcQ7t6ktnk — BeFootball (@_BeFootball) April 18, 2026

Chamakh s'enflamme pour Gourcuff « C’était juste extraordinaire. Celui qui appréciait Zidane, se retrouvait un peu parfois en lui, même s’il ne faut pas comparer. Moi qui appréciais Zidane, je le revoyais un peu », confie-t-il au micro de beIN SPORTS avant d'évoquer plus globalement la quête du nouveau Zidane au sein du football français pendant plusieurs années.