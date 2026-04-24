«C’était juste extraordinaire» : Yoann Gourcuff avait tout pour devenir le nouveau Zidane !

Durant de nombreuses années, la France a cherché le nouveau Zidane. Plusieurs numéros 10 prometteurs ont du porté ce statut sans jamais réellement l'assumer durant toute leur carrière. Mais pour Marouane Chamakh, Yoann Gourcuff s'en est toutefois rapproché.
Difficile d'évoluer au poste de numéro 10 en France lorsque dans le même temps Zinedine Zidane éclabousse de son talent le football mondial. Et pendant de nombreuses années, la quête du successeur du Ballon d'Or 1998 a animé les débats. De Camel Meriem à Mourad Meghni en passant par Samir Nasri ou encore Marvin Martin, tous ont eu durant une période l'étiquette du « nouveau Zidane » à assumer. Mais ils ne sont pas les seuls. Yoann Gourcuff a également porté ce statut, et pour son coéquipier chez les Girondins de Bordeaux, c'était parfaitement justifié.
Chamakh s'enflamme pour Gourcuff
« C’était juste extraordinaire. Celui qui appréciait Zidane, se retrouvait un peu parfois en lui, même s’il ne faut pas comparer. Moi qui appréciais Zidane, je le revoyais un peu », confie-t-il au micro de beIN SPORTS avant d'évoquer plus globalement la quête du nouveau Zidane au sein du football français pendant plusieurs années.
«Celui qui appréciait Zidane, se retrouvait un peu parfois en lui»
« La première comparaison que les journalistes ont faite avec Zinedine Zidane, c’est avec Camel Meriem. Il avait les deux pieds aussi, mais c’était par ses origines, par son poste… C’était un super mec aussi, que j’ai connu aux Girondins. C’est trop dur de faire la comparaison avec Zidane. Pour Yoann (Gourcuff), ce n’est pas quelque chose de lourd à porter parce qu’il avait un jeu différent, et il a essayé d’assumer ça. La comparaison, c’est le jeu de la presse, c’est faire en sorte de trouver la relève, le futur Zidane. On ne l’a pas trouvé dans le même style jusqu’à présent, et on ne le trouvera pas », ajoute Marouane Chamakh.