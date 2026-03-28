Kylian Mbappé sur TF1 : Le rendez-vous est officiel !

Alexis Brunet

Lors de la prochaine Coupe du monde, l’équipe de France sera menée par Kylian Mbappé. L’attaquant disputera sa première grande compétition en tant que capitaine des Bleus et il espère bien les mener au titre pour la dernière danse de Didier Deschamps. En attendant ce rendez-vous très important, le joueur du Real Madrid va faire parler de lui sur TF1. Explications.

Jeudi soir, l’équipe de France disputait un match amical du côté des États-Unis contre le Brésil. À quelques mois de la Coupe du monde 2026, les Bleus se sont imposés 2-1 contre les hommes de Carlo Ancelotti, grâce à des réalisations de Kylian Mbappé et Hugo Ekitike. Une performance d’autant plus forte que les joueurs de Didier Deschamps ont évolué une bonne partie de la seconde période à dix contre onze avec l’exclusion de Dayot Upamecano.

En exclusivité pour Téléfoot, Kylian Mbappé prend la parole au micro de @SaberDesfa 🎤



Au programme : ses ambitions pour la Coupe du Monde et ses objectifs pour sa fin de saison avec le Real Madrid. Un entretien à ne pas manquer, signé @YassinNfaoui . pic.twitter.com/ai7HbdfLpZ — Téléfoot (@telefoot_TF1) March 28, 2026

Mbappé collectionne les buts Kylian Mbappé a donc été buteur contre le Brésil et cela devient une habitude pour lui. Depuis le début de la saison, l’attaquant a inscrit pas moins de 38 buts en 35 matchs toutes compétitions confondues avec le Real Madrid. Même s’il a été freiné dernièrement par une petite blessure au genou, le champion du monde 2018 paraît donc en pleine forme, ce qui est une vraie bonne nouvelle à quelques mois de la Coupe du monde. Une compétition que l’ancien joueur du PSG abordera dans la peau du capitaine de l’équipe de France.