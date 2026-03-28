Kylian Mbappé sur TF1 : Le rendez-vous est officiel !

Lors de la prochaine Coupe du monde, l’équipe de France sera menée par Kylian Mbappé. L’attaquant disputera sa première grande compétition en tant que capitaine des Bleus et il espère bien les mener au titre pour la dernière danse de Didier Deschamps. En attendant ce rendez-vous très important, le joueur du Real Madrid va faire parler de lui sur TF1. Explications.
Jeudi soir, l’équipe de France disputait un match amical du côté des États-Unis contre le Brésil. À quelques mois de la Coupe du monde 2026, les Bleus se sont imposés 2-1 contre les hommes de Carlo Ancelotti, grâce à des réalisations de Kylian Mbappé et Hugo Ekitike. Une performance d’autant plus forte que les joueurs de Didier Deschamps ont évolué une bonne partie de la seconde période à dix contre onze avec l’exclusion de Dayot Upamecano.
Mbappé collectionne les buts
Kylian Mbappé a donc été buteur contre le Brésil et cela devient une habitude pour lui. Depuis le début de la saison, l’attaquant a inscrit pas moins de 38 buts en 35 matchs toutes compétitions confondues avec le Real Madrid. Même s’il a été freiné dernièrement par une petite blessure au genou, le champion du monde 2018 paraît donc en pleine forme, ce qui est une vraie bonne nouvelle à quelques mois de la Coupe du monde. Une compétition que l’ancien joueur du PSG abordera dans la peau du capitaine de l’équipe de France.
Mbappé va parler sur TF1
Dimanche soir, l’équipe de France disputera un autre match amical face à la Colombie, mais cette fois-ci Kylian Mbappé pourrait bien commencer sur le banc. Avant cela, le capitaine de l’équipe de France prendra la parole. En effet, ce dimanche sera diffusée sur Téléfoot une interview exclusive de l’attaquant de 27 ans. Il y évoquera ses ambitions pour la Coupe du monde, mais aussi ses objectifs pour la fin de saison avec le Real Madrid, qui est actuellement deuxième de Liga à quatre points du FC Barcelone et qualifié pour les demi-finales de Ligue des champions.