Kylian Mbappé : La déclaration d'amour après la dispute !

Amadou Diawara

Depuis le début de cette saison, Jude Bellingham n'est pas dans son assiette. Ce qui lui vaut un traitement de faveur particulier de la part des supporters du Real Madrid. Mais heureusement pour lui, Jude Bellingham peut compter sur l'immense soutien de Kylian Mbappé, qui était présent en conférence de presse ce lundi après-midi.

Jude Bellingham vit une saison 2025-2026 compliquée. En effet, le numéro 5 du Real Madrid peine à évoluer à son plus haut niveau ces derniers mois. Ce qui n'a pas échappé aux supporters merengue. En effet, Jude Bellingham a été hué par des fans de la Maison-Blanche.

Real Madrid : Mbappé s'enflamme pour Bellingham Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, Kylian Mbappé a tenu à apporter son soutien à Jude Bellingham. En effet, le numéro 10 du Real Madrid a assuré la défense de son coéquipier, ne tarissant pas d'éloges à son égard.