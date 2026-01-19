Kylian Mbappé : La déclaration d'amour après la dispute !

Depuis le début de cette saison, Jude Bellingham n'est pas dans son assiette. Ce qui lui vaut un traitement de faveur particulier de la part des supporters du Real Madrid. Mais heureusement pour lui, Jude Bellingham peut compter sur l'immense soutien de Kylian Mbappé, qui était présent en conférence de presse ce lundi après-midi.
Jude Bellingham vit une saison 2025-2026 compliquée. En effet, le numéro 5 du Real Madrid peine à évoluer à son plus haut niveau ces derniers mois. Ce qui n'a pas échappé aux supporters merengue. En effet, Jude Bellingham a été hué par des fans de la Maison-Blanche.
Real Madrid : Mbappé s'enflamme pour Bellingham
Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, Kylian Mbappé a tenu à apporter son soutien à Jude Bellingham. En effet, le numéro 10 du Real Madrid a assuré la défense de son coéquipier, ne tarissant pas d'éloges à son égard.
«Ils devraient huer tout le monde»
« Personne ne doute du talent de Bellingham. Il a un potentiel énorme. Quand il est en forme, il fait partie des meilleurs au monde. C'est difficile pour tout le monde. On comprend que les supporters soient mécontents. Mais ils devraient huer tout le monde, ce n'est pas la faute de Jude ni d'un joueur en particulier. C'est à nous de redresser la situation. On a gagné en championnat et maintenant il faut continuer sur notre lancée en Ligue des Champions. Si les supporters voient qu'on fait des efforts, qu'on joue bien, ils reviendront nous soutenir », a déclaré Kylian Mbappé, attaquant du Real Madrid.