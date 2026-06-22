France Pierron écartée par La Chaîne L’Équipe : CNews débarque dans la polémique !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La journaliste France Pierron a été écartée de l’antenne par le groupe L’Equipe ce lundi après ses déclarations polémiques concernant l’attaquant belge Jérémy Doku, désireux de faire l’aller-retour pour rejoindre sa femme et assister à l’accouchement de leur premier enfant. Une affaire qui fait parler, y compris sur CNews.

C’est une prise de position qui coûte cher à France Pierron, suspendue pour ses critiques envers Jérémy Doku. Pour rappel, l’attaquant belge a déclaré qu'il souhaitait quitter la Coupe du monde pour rejoindre sa compagne et assister à la naissance de son premier enfant, de quoi halluciner la journaliste de la chaîne L’Équipe. « Quand tu as la chance de participer à une Coupe du monde, il y a des centaines de footballeurs qui tueraient pour être à ta place […] et tu vas quitter tout ça pour assister à la naissance de ton enfant, qui est un moment dégueulasse, excusez-moi, où le papa ne sert à rien, il a un rôle de figurant », a-t-elle lancé vendredi. Face au tollé provoqué par ces déclarations, le groupe L’Équipe s’est désolidarisé « de ces propos très éloignés des valeurs du Groupe et s'excuse auprès du footballeur concerné et plus globalement auprès de son public ».

Pascal Praud défend France Pierron L’affaire est largement commentée en ce début de semaine, notamment dans l’émission L’Heure des Pros ce lundi matin. Pascal Praud a jugé la position de L’Équipe « lamentable », regrettant de voir la journaliste être mise de côté. « Vraiment, c’est incroyable. Ce sont des directions solides, t’as envie de travailler avec eux. Ils l’ont lâché. Franchement, ce n’est pas bien, même si on peut contester ce qu’elle a dit », a déclaré le journaliste de CNews, ajoutant un peu plus tard : « De toute façon, L’Équipe, c’est devenu un groupe wokiste. Tout ce qui déroge à la doxa, boum, dehors. (…) Au départ, L’Équipe a eu une position différente, l’a défendu, et puis ils ont eu peur, comme toujours, car ces gens-là ont la trouille. Ça ne mérite pas d’être suspendue d’antenne. »