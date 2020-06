Foot - Italie

Italie : Mancini affiche de gros regrets pour Balotelli

Publié le 20 juin 2020 à 22h40 par La rédaction

Roberto Mancini s’est prononcé sur le cas Mario Balotelli. Le sélectionneur de la Squadra Azzura espère que le joueur de Brescia « se réveillera et changera ».