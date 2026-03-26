Victime d’une erreur médicale, Kylian Mbappé a peut-être échappé au pire

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Touché au genou gauche durant l’hiver, Kylian Mbappé aurait été victime d’une erreur médicale de la part du staff médical du Real Madrid selon les révélations du journaliste Daniel Riolo, confirmées par plusieurs médias étrangers. Fort heureusement pour l’international français, cette bourde n’a pas eu de conséquences pour lui comme l’explique un médecin.

Touché au genou gauche, Kylian Mbappé a mis du temps à se rétablir, et ce pour une raison invraisemblable selon Daniel Riolo. « Ce qui se dit, comme on dit "dans les milieux autorisés", c’est que la boulette est absolument énorme, et je vais te dire ce qui se dit dans les milieux autorisés, c’est qu’ils ont ausculté le mauvais genou au Real », a révélé le journaliste de RMC lundi soir, dans l’After Foot. Une nouvelle qui a fait le tour du monde et confirmée par plusieurs médias étrangers. Pour autant, Kylian Mbappé a démenti l’information en conférence de presse : « L’information qui dit qu’ils ont ausculté le mauvais genou n’est pas vraie ».

Kylian Mbappé a menti publiquement ? Daniel Riolo n'en revient pas, «tout le monde sait que c'est vrai» ! https://t.co/DqZCaKKnOF — le10sport (@le10sport) March 26, 2026

« Kylian Mbappé a menti » « Il a menti, persistait Daniel Riolo mercredi soir, au micro de RMC. Je pense que c’est une stratégie mise en place avec le Real car il ne veut pas atteindre aux intérêts du Real car le Real ressort comme un club complètement ridicule de cette histoire là. L’histoire Mbappé, ce n’est pas que je la confirme à 100%, mais c’est à 1000%. Je suis prêt à affronter n’importe qui sur ce dossier là, il faut qu’il arrête immédiatement. C’est grotesque ».