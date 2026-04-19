Real Madrid : Eduardo Camavinga en larmes dans les vestiaires après son expulsion, la scène révélée par la presse espagnole

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Opposé au Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des champions, le Real Madrid était en mesure de se qualifier avant la fin de match. Finalement, l'expulsion d'Eduardo Camavinga à quelques minutes de la fin du temps règlementaire a coûté cher aux Madrilènes qui ont fini par s'incliner. Le Français, se sentant coupable, n'a pas pu retenir ses larmes.

Après l'élimination du Real Madrid, Eduardo Camavinga a été forcément pointé du doigt et tenu premier responsable en raison de son expulsion, alors qu'il était entré en jeu un peu plus de 20 minutes plus tôt. La presse espagnole a révélé qu'il avait été très touché par la tournure du match et raconte cette terrible scène avec le retour aux vestiaires du milieu de terrain.

Mercato - Real Madrid : Camavinga au FC Barcelone, une trahison se prépare après son erreur ? https://t.co/E7mcGnQLyv — le10sport (@le10sport) April 18, 2026

Camavinga craque dans les vestiaires Obligé de quitter la pelouse et de laisser ses coéquipiers à 10, Eduardo Camavinga a vécu la fin du match comme un terrible cauchemar. Après son expulsion, le Bayern Munich n'a pas tardé à prendre l'avantage et à enfoncer le clou pour valider sa qualification pour les demi-finales. De retour aux vestiaires, Camavinga n'a pas pu retenir ses larmes. En effet, comme le rapporte Marca, le milieu de terrain français était inconsolable. Il avait compris qu'il avait commis une terrible erreur qui a scellé l'issue de la rencontre.