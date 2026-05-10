Mbappé encore blessé, c’est la grosse surprise au Real Madrid !

Touché ces dernières semaines, Kylian Mbappé devait faire son retour en vue du Clasico face au FC Barcelone ce dimanche. L'attaquant français a finalement déclaré forfait pour ce rendez-vous incontournable, une décision à laquelle personne ne s'attendait vraiment. Une mauvaise nouvelle pour le Français à un mois du début de la Coupe du monde ?
Absent du groupe du Real Madrid pour défier le FC Barcelone ce dimanche, Kylian Mbappé ne fera pas son retour tout de suite. Pas au mieux en ce moment, l'attaquant français aurait rechuté à l'entraînement. C'est un nouveau coup dur pour le club espagnol et le joueur alors que le vestiaire traverse une grosse crise.
Kylian Mbappé blessé, coup dur au Real Madrid
Auteur d'une saison très mitigée qui se conclura sans titre, le Real Madrid va devoir opérer beaucoup de changements en vue de la prochaine saison. Le club n'arrive pas à briller et il y a en plus pas mal de tensions au sein du vestiaire. La blessure de Kylian Mbappé tombe mal à l'approche de ce Clasico même si le staff savait qu'il ne serait pas à son maximum. Comme le rapporte la COPE, Mbappé aurait rechuté lors d'une séance d'entraînement. Marca ajoute que le forfait du Français est « une véritable bombe qui a pris tout le monde par surprise. »
Mbappé forfait, le staff du Real Madrid ne s'y attendait pas
Marca va plus loin en ajoutant que le staff madrilène ne s'attendait pas du tout à voir Kylian Mbappé déclarer forfait pour le match face au FC Barcelone. A cinq minutes de la fin de l'entraînement, il se serait arrêté brusquement et a quitté la séance. Il a annoncé souffrir d'une gêne aux ischio-jambiers et s'est arrêté là. La séance s'était pourtant très bien passée jusque-là et le plan était de le faire rentrer en cours de match. Il faudra faire sans pour le Real Madrid.