Mbappé encore blessé, c’est la grosse surprise au Real Madrid !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Touché ces dernières semaines, Kylian Mbappé devait faire son retour en vue du Clasico face au FC Barcelone ce dimanche. L'attaquant français a finalement déclaré forfait pour ce rendez-vous incontournable, une décision à laquelle personne ne s'attendait vraiment. Une mauvaise nouvelle pour le Français à un mois du début de la Coupe du monde ?

Absent du groupe du Real Madrid pour défier le FC Barcelone ce dimanche, Kylian Mbappé ne fera pas son retour tout de suite. Pas au mieux en ce moment, l'attaquant français aurait rechuté à l'entraînement. C'est un nouveau coup dur pour le club espagnol et le joueur alors que le vestiaire traverse une grosse crise.

Kylian Mbappé blessé, coup dur au Real Madrid Auteur d'une saison très mitigée qui se conclura sans titre, le Real Madrid va devoir opérer beaucoup de changements en vue de la prochaine saison. Le club n'arrive pas à briller et il y a en plus pas mal de tensions au sein du vestiaire. La blessure de Kylian Mbappé tombe mal à l'approche de ce Clasico même si le staff savait qu'il ne serait pas à son maximum. Comme le rapporte la COPE, Mbappé aurait rechuté lors d'une séance d'entraînement. Marca ajoute que le forfait du Français est « une véritable bombe qui a pris tout le monde par surprise. »