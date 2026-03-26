Kylian Mbappé «fou amoureux» d'Ester Exposito : Les dernières révélations dans la presse espagnole sur leur histoire d'amour

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Venu à Paris pour soigner son genou dernièrement, Kylian Mbappé a toutefois fait parler de lui pour une autre raison. En effet, dans la capitale française, l'attaquant du Real Madrid s'est affiché à plusieurs reprises avec l'actrice Ester Exposito, de quoi confirmer pour beaucoup les rumeurs de relation entre les deux célébrités. Alors qu'ils seraient aujourd'hui en couple, voilà que des précisions ont été apportés sur Kylian Mbappé et Ester Exposito.

D'habitude, Kylian Mbappé se fait très discret sur sa vie privée et amoureuse. Voilà que cette fois, l'histoire entre la star du Real Madrid et Ester Exposito est affichée dans tous les médias people. A Paris, les deux célébrités ont passé du bon temps ensemble, confirmant ainsi les rumeurs d'idylle entre eux. Et voilà que ce serait d'ailleurs actuellement l'amour entre Kylian Mbappé et Ester Exposito.

Kylian Mbappé, son mauvais genou examiné : Un médecin témoigne, «on peut se tromper de côté» https://t.co/HmvhViQT0a — le10sport (@le10sport) March 26, 2026

« Ester Exposito a déjà rencontré des membres de la famille de son compagnon » Pour La Razon, une source proche de Kylian Mbappé en a dit plus sur son histoire d'amour avec Ester Exposito. Celle-ci a ainsi fait savoir : « Ester Exposito a déjà rencontré des membres de la famille de son compagnon, je crois sa mère et ses amis . Elle a également rencontré certains de ses coéquipiers. Dimanche dernier, Ester s'est rendue au Santiago Bernabéu pour assister au match Real Madrid-Atlético de Madrid et a discuté avec des personnes de l'entourage de Mbappé. Elle semblait parfaitement intégrée au groupe. Kylian est très investi dans cette relation ; il est fou amoureux d'Ester. Ils s'entendent à merveille et partagent de nombreux centres d'intérêt ».