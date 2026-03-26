Kylian Mbappé «fou amoureux» d'Ester Exposito : Les dernières révélations dans la presse espagnole sur leur histoire d'amour

Venu à Paris pour soigner son genou dernièrement, Kylian Mbappé a toutefois fait parler de lui pour une autre raison. En effet, dans la capitale française, l'attaquant du Real Madrid s'est affiché à plusieurs reprises avec l'actrice Ester Exposito, de quoi confirmer pour beaucoup les rumeurs de relation entre les deux célébrités. Alors qu'ils seraient aujourd'hui en couple, voilà que des précisions ont été apportés sur Kylian Mbappé et Ester Exposito.
D'habitude, Kylian Mbappé se fait très discret sur sa vie privée et amoureuse. Voilà que cette fois, l'histoire entre la star du Real Madrid et Ester Exposito est affichée dans tous les médias people. A Paris, les deux célébrités ont passé du bon temps ensemble, confirmant ainsi les rumeurs d'idylle entre eux. Et voilà que ce serait d'ailleurs actuellement l'amour entre Kylian Mbappé et Ester Exposito.
« Ester Exposito a déjà rencontré des membres de la famille de son compagnon »
Pour La Razon, une source proche de Kylian Mbappé en a dit plus sur son histoire d'amour avec Ester Exposito. Celle-ci a ainsi fait savoir : « Ester Exposito a déjà rencontré des membres de la famille de son compagnon, je crois sa mère et ses amis . Elle a également rencontré certains de ses coéquipiers. Dimanche dernier, Ester s'est rendue au Santiago Bernabéu pour assister au match Real Madrid-Atlético de Madrid et a discuté avec des personnes de l'entourage de Mbappé. Elle semblait parfaitement intégrée au groupe. Kylian est très investi dans cette relation ; il est fou amoureux d'Ester. Ils s'entendent à merveille et partagent de nombreux centres d'intérêt ».
« Ester a toujours rêvé d'avoir un footballeur comme petit ami »
Au cours des derniers jours, d'autres déclarations sont tombées à propos du couple Kylian Mbappé-Ester Exposito. Le journaliste Roberto Antolín avait notamment lui lâché : « Ce qu’on m’a dit est terrible : la relation d’Ester Expósito avec Mbappé a commencé alors qu’elle sortait avec l’acteur Nicolás Furtado. Ester et Kylian ont commencé à se parler entre 2021 et 2023, alors qu'elle était en couple avec l'acteur. À cette époque, elle fréquentait le footballeur français, et je peux vous dire qu'ils avaient même prévu de se rencontrer. Ester voyait Kylian Mbappé en secret. Il semblerait que l'actrice ait trompé Nico Furtado avec le footballeur du Real Madrid. Je le répète, cette relation n'est pas nouvelle. Ester a toujours rêvé d'avoir un footballeur comme petit ami. Elle sait qu’elle ne pourra pas gagner sa vie comme actrice à long terme, et elle a aussi fait du très bon travail, mais Ester sait que la visibilité médiatique que lui apportera sa relation avec Mbappé est quelque chose que personne d’autre ne lui offrira, sans parler du niveau de vie, car nous parlons du footballeur le mieux payé d’Europe ».