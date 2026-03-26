Kylian Mbappé et son genou : Ça rappelle un fâcheux souvenir (qui s'est bien terminé) à Daniel Riolo

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Actuellement aux Etats-Unis pour disputer deux matchs amicaux avec l'équipe de France, Kylian Mbappé s'est retrouvé au centre des discussions sutie aux improbables révélations sur son genou. Une histoire ubuesque révélée par Daniel Riolo, qui n'a pas manqué de le faire encore réagir. C'est ainsi que le journaliste de RMC a expliqué que ça lui rappelait un épisode qui n'était pas forcément facile à vivre pour lui.

Cela fait maintenant quelques mois que l'on parle du genou de Kylian Mbappé. Malgré des douleurs, l'attaquant du Real Madrid avait forcé dessus pour tenter de battre le record de buts de Cristiano Ronaldo en 2025. Mais voilà que si le Français a agi ainsi, c'est parce que le diagnostic des médecins du Real Madrid n'était pas le bon. « Ce qui se dit, comme on dit "dans les milieux autorisés", c’est que la boulette est absolument énorme, et je vais te dire ce qui se dit dans les milieux autorisés, c’est qu’ils ont ausculté le mauvais genou au Real », a révélé Daniel Riolo.

Kylian Mbappé, son mauvais genou examiné : Un médecin témoigne, «on peut se tromper de côté» https://t.co/HmvhViQT0a — le10sport (@le10sport) March 26, 2026

Une histoire vraie ou pas ? L'histoire est folle à propos du genou de Kylian Mbappé, mais voilà que selon les dires de l'attaquant du Real Madrid, elle ne serait pas vraie. « L’information qui dit qu'ils ont ausculté le mauvais genou n'est pas vraie. Comme j'ai dit, je suis peut-être responsable indirectement de cette situation. Quand tu ne communiques pas sur ce que tu as et sur ce qui se passe, ça laisse porte ouverte à des interprétations et chacun s’engouffre dans la brèche, c’est le jeu. Je sais dans quoi je m’embarque quand je communique ou pas », a expliqué le capitaine de l'équipe de France ce mercredi en conférence de presse.