Kylian Mbappé et son genou : Ça rappelle un fâcheux souvenir (qui s'est bien terminé) à Daniel Riolo

Actuellement aux Etats-Unis pour disputer deux matchs amicaux avec l'équipe de France, Kylian Mbappé s'est retrouvé au centre des discussions sutie aux improbables révélations sur son genou. Une histoire ubuesque révélée par Daniel Riolo, qui n'a pas manqué de le faire encore réagir. C'est ainsi que le journaliste de RMC a expliqué que ça lui rappelait un épisode qui n'était pas forcément facile à vivre pour lui.
Cela fait maintenant quelques mois que l'on parle du genou de Kylian Mbappé. Malgré des douleurs, l'attaquant du Real Madrid avait forcé dessus pour tenter de battre le record de buts de Cristiano Ronaldo en 2025. Mais voilà que si le Français a agi ainsi, c'est parce que le diagnostic des médecins du Real Madrid n'était pas le bon. « Ce qui se dit, comme on dit "dans les milieux autorisés", c’est que la boulette est absolument énorme, et je vais te dire ce qui se dit dans les milieux autorisés, c’est qu’ils ont ausculté le mauvais genou au Real », a révélé Daniel Riolo.
Une histoire vraie ou pas ?
L'histoire est folle à propos du genou de Kylian Mbappé, mais voilà que selon les dires de l'attaquant du Real Madrid, elle ne serait pas vraie. « L’information qui dit qu'ils ont ausculté le mauvais genou n'est pas vraie. Comme j'ai dit, je suis peut-être responsable indirectement de cette situation. Quand tu ne communiques pas sur ce que tu as et sur ce qui se passe, ça laisse porte ouverte à des interprétations et chacun s’engouffre dans la brèche, c’est le jeu. Je sais dans quoi je m’embarque quand je communique ou pas », a expliqué le capitaine de l'équipe de France ce mercredi en conférence de presse.
« Ça m’a coûté un procès contre Deschamps... »
Malgré tout, Daniel Riolo a confirmé ses informations, assurant que Kylian Mbappé avait menti face aux journalistes. Rebondissant sur ce qu'a pu dire l'attaquant du Real Madrid, la figure de l'After Foot a par ailleurs fait un parallèle avec ce qui a pu lui arriver il y a quelques mois quand il s'est retrouvé face à la justice à la suite d'un procès de Didier Deschamps à cause de l'affaire Benzema. « Le bilan c’est qu’on a adopté une stratégie du mensonge. Forcément, moi ça me ramène à un souvenir perso. La dernière fois qu’on a parlé de médecin, de joueur et de mauvais diagnostic, ça m’a coûté un procès contre Deschamps. Mais je crois qu'au final, j’ai gagné ce procès », a-t-il lâché au micro de RMC.