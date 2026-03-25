Kylian Mbappé est sorti du silence : Ça a été «assez violent» contre le Real Madrid !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cela fait maintenant plusieurs semaines qu’on ne parle que d’une chose à propos de Kylian Mbappé : sa blessure au genou. Alors que des informations sont apparues de tous les côtés à ce sujet, l’attaquant du Real Madrid a dernièrement pris la parole sur ce dossier qui a tant fait parler. Et voilà que les propos de Mbappé n’ont laissé personne de marbre.

Où en est le genou de Kylian Mbappé ? Ses douleurs sont-elles toujours présentes ? Dernièrement, l’état de l’attaquant du Real Madrid a inquiété, mais ça semble aujourd’hui aller mieux. En effet, ce lundi, en marge d’un évènement, Mbappé a fait savoir : « Ça va très bien. Je sais qu’il y a eu beaucoup de spéculations, beaucoup de choses qui se sont dites, mais qui ne sont pas vraies. C’est la vie d’un athlète de haut niveau et d’une personnalité publique, on peut dire des choses sans les vérifier et ça n’est pas grave, ça n’a jamais de répercussions… J’ai pris l’habitude. Mais ça va bien, j’ai récupéré à 100%, j’ai eu la chance de trouver le bon diagnostic quand je suis rentré à Paris, et on a pu trouver ensemble le meilleur plan pour revenir au meilleur niveau, pour être en forme sur la fin de saison avec le Real Madrid et à la Coupe du monde ».

Kylian Mbappé - Le coup de gueule lâché sur RMC : «Ça me gonfle !» https://t.co/6WDLBnVRzi — le10sport (@le10sport) March 24, 2026

« L’interview est violente » Cette prise de parole de Kylian Mbappé n’est clairement pas passée inaperçue et certains ont même vu dans les propos du Français un tacle adressé au Real Madrid. Daniel Riolo le pense également. En effet, au micro de l’After Foot, le journaliste a confié : « Moi je suis assez surpris, mais l’interview donnée par Mbappé hier (lundi), elle est assez violente mine de rien. Ça a été peu relevé, mais l’interview est violente. Ce sont des critiques assez dures à l’encontre du Real. Ce n’est pas rien de dire ça. Il y a des joueurs qui doutent de plus en plus des médecins qu’il y a dans les clubs ».