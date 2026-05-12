Kylian Mbappé envoyé à Manchester City : «Il y serait mieux qu’au Real Madrid»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement dans le dur au Real Madrid, Kylian Mbappé est-il pour autant condamné au départ comme le réclament une partie des supporters du club merengue ? Cyril Hanouna a livré son point de vue à ce sujet, et le célèbre animateur estime que Mbappé serait beaucoup plus épanoui dans un club tel que Manchester City.

Pris en grippe par une partie des supporters du Real Madrid qui sont lassés de son individualisme et de son impact négatif sur le reste du vestiaire, Kylian Mbappé doit-il aller voir ailleurs pour se relancer ? Une pétition a même récemment été mise en ligne réclamant son départ du club merengue, et ce malgré un contrat qui court jusqu'en 2029 au Real Madrid pour le capitaine de l'équipe de France. Cyril Hanouna, qui n'est pas le plus grand admirateur de Mbappé et n'hésite pas à régulièrement le critiquer depuis son départ du PSG, a évoqué le sujet sur Fun Radio.

Hanouna suggère à Mbappé d'aller... à Manchester City (ou Liverpool) Selon lui, Kylian Mbappé a fait une grave erreur en se brouillant avec la direction du PSG au moment de son départ en 2024 : « Nasser c’est un patron. Quand tu fais du foot, tu ne vas pas te mettre à dos Nasser Al-Khelaïfi. C’est le patron du foot mondial. Moi je pense que ça a été sa grande erreur. Franchement, ça a été sa grande erreur », indique Cyril Hanouna, qui glisse ensuite un conseil pour le moins inattendu à Mbappé : « Tu sais quoi, il irait à City, il serait meilleur. Il serait mieux à City, il serait mieux à Liverpool. Le Real Madrid, quand ça part mal, c’est comme une histoire d’amour », rajoute-t-il.