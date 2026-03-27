Kylian Mbappé a menti ? Le Real Madrid lui a passé une consigne !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Revenu sur les terrains et buteur ce jeudi soir face au Brésil, Kylian Mbappé est au cœur d’une grosse polémique. Blessé depuis le début d’année, l’attaquant français aurait été ausculté du mauvais genou par le staff du Real Madrid, qui après son erreur, aurait demandé à sa star de mentir en public. Explications.

Une révélation qui a fait l’effet d’un tremblement de terre. Sur RMC, Daniel Riolo révélait il y a quelques jours que le staff du Real Madrid avait ausculté le mauvais genou de Kylian Mbappé lors de sa convalescence récente. Une information rapidement confirmée par la presse espagnole, remettant clairement en cause la fiabilité du système médical à Madrid.

🇪🇸👀 Andres Onrubia, correspondant en France de la Cadena Ser, fait le point sur l'affaire Mbappé et sur le traitement des médias espagnols : "Le Real n'a pas démenti l'erreur de diagnostic." pic.twitter.com/IojJSgX7EI — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) March 27, 2026

Kylian Mbappé a couvert le Real Madrid ? Présent en conférence de presse ce mercredi avec l’équipe de France, Kylian Mbappé n’est pas passé par quatre chemin, et a rapidement démenti ces informations. « L’information qui dit qu’on avait ausculté le mauvais genou n’est pas vraie », a ainsi affirmé le capitaine des Bleus, qui s’était tout de même rendu en France il y a plusieurs semaines afin de soigner dignement son genou gauche. Présent au sein de l’émission Rothen S’enflamme sur RMC ce vendredi, le journaliste espagnol Andres Onrubia a affirmé de son côté que le Real Madrid avait demandé au joueur de camoufler cette histoire délicate…