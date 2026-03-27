Kylian Mbappé a menti ? Le Real Madrid lui a passé une consigne !

Revenu sur les terrains et buteur ce jeudi soir face au Brésil, Kylian Mbappé est au cœur d’une grosse polémique. Blessé depuis le début d’année, l’attaquant français aurait été ausculté du mauvais genou par le staff du Real Madrid, qui après son erreur, aurait demandé à sa star de mentir en public. Explications.
Une révélation qui a fait l’effet d’un tremblement de terre. Sur RMC, Daniel Riolo révélait il y a quelques jours que le staff du Real Madrid avait ausculté le mauvais genou de Kylian Mbappé lors de sa convalescence récente. Une information rapidement confirmée par la presse espagnole, remettant clairement en cause la fiabilité du système médical à Madrid.
Kylian Mbappé a couvert le Real Madrid ?
Présent en conférence de presse ce mercredi avec l’équipe de France, Kylian Mbappé n’est pas passé par quatre chemin, et a rapidement démenti ces informations. « L’information qui dit qu’on avait ausculté le mauvais genou n’est pas vraie », a ainsi affirmé le capitaine des Bleus, qui s’était tout de même rendu en France il y a plusieurs semaines afin de soigner dignement son genou gauche. Présent au sein de l’émission Rothen S’enflamme sur RMC ce vendredi, le journaliste espagnol Andres Onrubia a affirmé de son côté que le Real Madrid avait demandé au joueur de camoufler cette histoire délicate…
« Le Real n’a pas démenti »
« Il était gêné par rapport au diagnostic du médecin du Real Madrid. Il lui a fallu retourner en France pour trouver un bon diagnostic. Il voulait flouter les informations sur le fait que le Real s’est trompé, parce que c’est vrai. Le paradoxe c’est que les journalistes espagnols ont demandé des informations au Real Madrid, qui n’a pas démenti ces informations. Sinon, il y aurait eu un gros problème. Ce qui est quand même bizarre, c’est le fait que le Real ait demandé à Mbappé de mentir à ce sujet afin de nier les informations des journalistes espagnols et français. Mais le Real n’a pas démenti », a ainsi confié Andres Onrubia.