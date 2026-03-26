Humiliée par le Real Madrid, elle balance une nouvelle information surréaliste sur Kylian Mbappé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces derniers jours, le genou de Kylian Mbappé est au cœur de toutes les attentions. Ou plutôt, la façon dont il a été traité par le staff médical du Real Madrid. Une situation qui a permis à une ancienne salariée du club merengue de se lâcher sur les réseaux sociaux avec de nouvelles révélations assez incroyables.

Le genou de Kylian Mbappé est au cœur de tous les débats. Et pour cause, le staff médical du Real Madrid a clairement été pointé du doigt, obligeant l'ancien attaquant du PSG à se rendre à Paris afin de consulter le grand spécialiste monde du genou, le Dr. Bertrand Sonnery-Cottet. Daniel Riolo a d'ailleurs fait des révélations hallucinantes à ce sujet.

🚨 ÇA PARAISSAIT SURRÉALISTE, MAIS C’EST CONFIRMÉ EN ESPAGNE 🇪🇸 :



𝗟𝗘 𝗥𝗘𝗔𝗟 𝗠𝗔𝗗𝗥𝗜𝗗 𝗔 𝗕𝗜𝗘𝗡 𝗢𝗦𝗖𝗨𝗟𝗧𝗘́ 𝗟𝗘 𝗠𝗔𝗨𝗩𝗔𝗜𝗦 𝗚𝗘𝗡𝗢𝗨 𝗗𝗘 𝗞𝗬𝗟𝗜𝗔𝗡 𝗠𝗕𝗔𝗣𝗣𝗘́ ! 😭



« Le Real Madrid, dans le diagnostic initial, s'est trompé de genou.



Au lieu d'examiner… https://t.co/XDrzsLmTTk pic.twitter.com/MBUYmkslct — Actu Foot (@ActuFoot_) March 24, 2026

La cas Mbappé suscite l'indignation « Pour le Real, c’est une honte totale ce qu’il s’est passé, et je pense qu’on a évité le pire pour Mbappé. Cette erreur de diagnostic aurait pu être bien plus grave, car Mbappé a mis du temps à savoir ce qu’il avait. (…) Il aurait pu se flinguer le genou. Ce qui se dit, comme on dit "dans les milieux autorisés", c’est que la boulette est absolument énorme, et je vais te dire ce qui se dit dans les milieux autorisés, c’est qu’ils ont ausculté le mauvais genou au Real », a-t-il révélé sur le plateau de l'After Foot sur RMC.