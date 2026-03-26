Humiliée par le Real Madrid, elle balance une nouvelle information surréaliste sur Kylian Mbappé !

Ces derniers jours, le genou de Kylian Mbappé est au cœur de toutes les attentions. Ou plutôt, la façon dont il a été traité par le staff médical du Real Madrid. Une situation qui a permis à une ancienne salariée du club merengue de se lâcher sur les réseaux sociaux avec de nouvelles révélations assez incroyables.
Le genou de Kylian Mbappé est au cœur de tous les débats. Et pour cause, le staff médical du Real Madrid a clairement été pointé du doigt, obligeant l'ancien attaquant du PSG à se rendre à Paris afin de consulter le grand spécialiste monde du genou, le Dr. Bertrand Sonnery-Cottet. Daniel Riolo a d'ailleurs fait des révélations hallucinantes à ce sujet.
La cas Mbappé suscite l'indignation
« Pour le Real, c’est une honte totale ce qu’il s’est passé, et je pense qu’on a évité le pire pour Mbappé. Cette erreur de diagnostic aurait pu être bien plus grave, car Mbappé a mis du temps à savoir ce qu’il avait. (…) Il aurait pu se flinguer le genou. Ce qui se dit, comme on dit "dans les milieux autorisés", c’est que la boulette est absolument énorme, et je vais te dire ce qui se dit dans les milieux autorisés, c’est qu’ils ont ausculté le mauvais genou au Real », a-t-il révélé sur le plateau de l'After Foot sur RMC.
«Ils prescrivent des compléments alimentaires en se basant sur des résultats gratuits de ChatGPT »
Et Espagne, on a évidemment largement réagi à la situation. Nutritionniste spécialisée dans le sport, Itziar Gonzalez a notamment travaillé au Real Madrid où la fin de son aventure s'est très mal passée. Et elle profite des informations de Daniel Riolo pour dévoiler d'autres révélations surréalistes : « Merci, Kylian. Espérons qu’on trouvera des personnes compétentes et bien formées, plutôt que des narcissiques ignorants qui ont obtenu leur poste grâce à leurs relations et qui ne font que nuire aux jeunes. C’est très simple de m’humilier face à des personnes qui travaillent juste ici pour être amis. La pire chose, c’est qu’ils soient encore là. Même si je ne sais pas ce qui est le pire : ça, ou le fait qu’ils prescrivent des compléments alimentaires en se basant sur des résultats gratuits de ChatGPT ».