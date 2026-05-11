«Fiasco» au Real Madrid : Kylian Mbappé se fait dézinguer sur La Chaîne L’Equipe !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'une saison blanche, rien ne va plus au Real Madrid. Le club a du mal à se montrer convaincant sur le plan sportif et son leader Kylian Mbappé est ciblé par les critiques. L'attaquant français se voit reprocher la moindre action à cause de sa communication sur les réseaux sociaux dans un contexte très difficile à Madrid.

Leader du Real Madrid, Kylian Mbappé n'arrive pas à mener son équipe depuis son arrivée en 2024. Le club espagnol ne gagne plus et en plus, l'ambiance au sein du vestiaire s'est détériorée. Absent lors du Clasico dimanche soir face au FC Barcelone, il a tout de même posté une story sur Instagram de sa télévision avec le match lorsque ses coéquipiers étaient déjà menés 2-0. Une attention qui n'a pas du tout à Séverine Parlakou.

« Pour moi, il est dans la provocation totale » Depuis des années, Kylian Mbappé est souvent critiqué pour son comportement sur et en dehors du terrain. Certains ne comprennent pas le personnage et certaines sorties sur les réseaux sociaux notamment. C'est le cas de Séverine Parlakou qui revient sur cette fameuse photo sur Instagram. « Pour moi, il est dans la provocation totale. Et pour moi, c’est déjà un fiasco. Il arrive, pas un seul trophée majeur, il a le syndrome du personnage principal. Évidemment que c’est sa faute. Tu n’as pas besoin de faire cette story à 2-0. Tu as le titre qui se joue, tu es face à ton rival historique et tu es là tranquillement dans ton canapé à poster une story à 2-0 ? Pour moi c’est de la provocation totale » s'exclame la journaliste dans L'Equipe de Greg.