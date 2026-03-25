Zidane en équipe de France : Un premier gros problème est annoncé !

Cela ne fait plus aucun doute, Zinedine Zidane sera le prochain sélection de l'équipe de France et remplacera donc Didier Deschamps. Cependant, pour le moment, rien n'est officiel ce qui continue de maintenir un faux-suspens. D'ailleurs, le timing de l'annonce pourrait poser problème.
C'est un secret de Polichinelle, Zinedine Zidane succédera à Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France. Tout le monde le sait, et pourtant, Philippe Diallo, président de la FFF, a annoncé qu'il n'officialiserait rien avant la Coupe du monde. Il faudra donc attendre le mois de juillet pour voir tomber le communiqué officiel concernant Zizou. Une stratégie qui intrigue. Pourquoi maintenir un faux-suspens ? Benoit Trémoulinas estime que cela pourrait même poser problème.
Zidane, un timing qui interroge
« En fait le problème, ce qui va un peu parasiter la chose c’est que sans arrêt, on va lui poser 50 000 questions en conférence de presse, ce que vous pensez de Zidane, etc… A qui on va poser la question ? A Deschamps, tout le temps ! Bien sûr que les journalistes vont aller le chercher sur ça. Il faut écrire des choses, il faut raconter des choses, bien sûr qu’il vont y aller sur ça. Philippe Diallo a été pris à son propre jeu. Il s’est tellement enflammé sur ce dossier-là qu’on lui a posé une question et il s’est dit "je me lance" », confie-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg.
«On va lui poser 50 000 questions en conférence de presse»
Un avis partagé par Pierre Bouby, qui était lui sur le plateau de L'EQUIPE de Choc : « Si l’annonce de Zidane avec les Bleus est importante ? Je pense que c’est important pour le grand public et les journalistes, pour imaginer ce que les joueurs ressentent. Je pense qu’il y a un respect déjà de la part des joueurs et de l’effectif de l’Equipe de France envers Didier Deschamps, ne pas le laisser de côté. Je pense qu’il n’y a aucun impact, les joueurs iront aussi pour vivre une aventure humaine et essayer de ramener le trophée. Le fait de l’annoncer maintenant ou l’annoncer plus tard, ce n’est pas ce qui va changer l’état d’esprit. Il y a zéro enjeu si ce n’est de se dire "On va laisser l’Equipe de France et Didier Deschamps travailler avec son staff". Si Zizou arrive et qu’il est nommé maintenant, Deschamps va travailler. Il ne va pas dire "Bon j’arrête. Si c’est Zizou qui arrive, je n’y vais pas." Si je n’ai pas peur que ça pollue la préparation des Bleus en annonçant Zizou aujourd’hui ? Ça pollue par rapport aux journalistes parce qu’ils vont poser la question ! Ne posez pas la question et ça ira très bien ! Franchement, tu penses que ça va vraiment changer quelque chose pour les joueurs et le staff ? »