Zidane en équipe de France : Un premier gros problème est annoncé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cela ne fait plus aucun doute, Zinedine Zidane sera le prochain sélection de l'équipe de France et remplacera donc Didier Deschamps. Cependant, pour le moment, rien n'est officiel ce qui continue de maintenir un faux-suspens. D'ailleurs, le timing de l'annonce pourrait poser problème.

C'est un secret de Polichinelle, Zinedine Zidane succédera à Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France. Tout le monde le sait, et pourtant, Philippe Diallo, président de la FFF, a annoncé qu'il n'officialiserait rien avant la Coupe du monde. Il faudra donc attendre le mois de juillet pour voir tomber le communiqué officiel concernant Zizou. Une stratégie qui intrigue. Pourquoi maintenir un faux-suspens ? Benoit Trémoulinas estime que cela pourrait même poser problème.

Zidane : «C’est sûr à 100%» pour son arrivée en équipe de France, son ami balance en direct ! https://t.co/mxNvSpD9fw — le10sport (@le10sport) March 24, 2026

Zidane, un timing qui interroge « En fait le problème, ce qui va un peu parasiter la chose c’est que sans arrêt, on va lui poser 50 000 questions en conférence de presse, ce que vous pensez de Zidane, etc… A qui on va poser la question ? A Deschamps, tout le temps ! Bien sûr que les journalistes vont aller le chercher sur ça. Il faut écrire des choses, il faut raconter des choses, bien sûr qu’il vont y aller sur ça. Philippe Diallo a été pris à son propre jeu. Il s’est tellement enflammé sur ce dossier-là qu’on lui a posé une question et il s’est dit "je me lance" », confie-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg.