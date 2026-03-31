«Une option pas si farfelue que ça…» : Didier Deschamps à la tête d’un autre pays après l’équipe de France ?

Axel Cornic

Après quatorze années de règne, Didier Deschamps va quitter le poste de sélectionneur de l’équipe de France cet été. Mais il a déjà assuré qu’il ne mettra pas un terme à sa carrière et les spéculations fusent déjà concernant ce qui pourrait être la prochaine étape... avec une nouvelle piste assez étonnante.

C’est l’une des pages les plus importantes du football français qui va se tourner. La Coupe du monde 2026 sera la dernière compétition de Didier Deschamps, en tant que sélectionneur de l’équipe de France. Arrivé en 2012, le technicien de 57 ans a décidé de refermer ce chapitre de sa carrière, mais n’espérez pas le voir sortir du monde du football.

Kylian Mbappé : La scène spéciale à la télévision qui fait réagir Pierre Ménès ! https://t.co/XDi8aQldrG — le10sport (@le10sport) March 31, 2026

Deschamps ne veut pas s’arrêter Dans un long entretien accordé à La Gazzetta dello Sport en juin 2025, il avait en effet déjà annoncé son intention de poursuivre sa carrière d’entraineur après son départ de l’équipe de France. « Je n'ai pas besoin de vivre sous les projecteurs, mais je ne prendrai certainement pas ma retraite après l'équipe nationale. On verra ce qui se passe. J'ai la liberté de choisir » avait déclaré Didier Deschamps, que certains annoncent déjà dans plusieurs clubs européens comme la Juventus, qu’il connait très bien.