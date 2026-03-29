Un joueur de l’équipe de France a contacté Tom Brady, sa réponse est dévoilée

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’équipe de France s’est envolée pour les Etats-Unis pour disputer deux rencontres pendant cette trêve internationale. Jeudi dernier, les Bleus ont battu le Brésil (2-1) ) Foxborough, stade de la franchise de NFL des Patriots. C’est d’ailleurs à cette occasion que Tom Brady, légende de cette équipe, a reçu le message d’un protégé de Didier Deschamps.

Quand il s’agit de parler du GOAT du football américain, tous les yeux se tournent vers un certain Tom Brady. Aujourd’hui à la retraite, le quarterback a dominé son sport, remportant pas moins de 7 fois le Super Bowl, 6 avec les Patriots et 1 avec les Buccaneers. Jeudi dernier, face au Brésil, l’équipe de France a d’ailleurs pu marcher dans les traces de Tom Brady, évoluant à Foxborough, au Gillette Stadium, stade que New England Patriots. Milieu de terrain des Bleus, Aurélien Tchouaméni en a alors profité pour envoyer un message à la légende de la NFL.

Equipe de France : «C’est compliqué» pour un joueur de l’OM, le point de rupture avec Deschamps révélé ? https://t.co/CONG0AW233 — le10sport (@le10sport) March 29, 2026

« Il m'a répondu qu'il était content que l'équipe de France puisse jouer ici » C’est dans des propos accordés à L’Equipe qu’Aurélien Tchouaméni a révélé avoir contacté Tom Brady avant le match face au Brésil. Et voilà que l’ancienne gloire des Patriots a répondu au joueur du Real Madrid et de l'équipe de France : « J'ai envoyé un message à Tom Brady avant le match, je lui ai envoyé une photo de son stade. Il m'a répondu qu'il était content que l'équipe de France puisse jouer ici. Lui, par exemple, m'a inspiré. On a beaucoup de très grandes icônes en France, mais il y a beaucoup de sportifs américains qui m'ont inspiré quand j'étais plus jeune. Je peux vous citer LeBron James, Serena Williams. J'ai grandi en regardant ces gens-là. C'est toujours inspirant ».