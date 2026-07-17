«Tu peux même t’appeler Mbappé…» : Les joueurs de l’équipe de France sont déjà prévenus avec Zidane !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce n’est plus qu’une question de jours avant de voir Zinedine Zidane prendre officiellement la tête de l’équipe de France. À la veille du dernier match de Didier Deschamps, face à l’Angleterre lors de la petite finale de la Coupe du monde 2026, Emmanuel Petit s’est prononcé sur la nomination de son ancien coéquipier.

C’est une page qui se tourne en équipe de France. Ce samedi soir contre l'Angleterre, Didier Deschamps va diriger son dernier match à la tête des Bleus après quatorze années de bons et loyaux services. « Je sais que le clap de fin est demain. L’équipe de France va me manquer, a confié le futur ex-sélectionneur ce vendredi en conférence de presse. J’ai été là-haut avec ce maillot, à connaître des moments magnifiques et d’autres plus douloureux. Le clap de fin arrive mais la vie continue. Je suis de nature positive. Je sais que la suite sera bien aussi. L’équipe de France est la plus belle chose qui me soit arrivée. Elle a pris vingt-cinq ans de ma vie professionnelle. Il reste des souvenirs inoubliables. » Zinedine Zidane est le grand favori pour lui succéder officiellement dans quelques jours.

« Dès qu’il entre dans un vestiaire, tout le monde est au garde à vous » Pour Emmanuel Petit, autre champion du monde 1998, les Bleus vont franchir un palier grâce à la nomination de Zinedine Zidane. « Ce garçon est un alchimiste. Tout ce qu’il touche se transforme en or, comme Didier. Il a cette capacité à entrer dans la tête des joueurs, de par son charisme et son aura. Dès qu’il entre dans un vestiaire, tout le monde est au garde à vous. Tu peux même t’appeler Kylian Mbappé, tu vois Zizou arriver, c’est l’icône de tout un pays. Il est adoré dans le monde entier », estime l’ancien joueur au micro de RMC.