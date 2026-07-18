Lucas Digne arrive : Le PSG a tranché pour l'avenir de Lucas Hernandez

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs jours, le PSG travaille sur le transfert de Lucas Digne. Le latéral gauche devrait s’engager en faveur du club parisien pour trois ans dès la fin de la Coupe du Monde. Forcément, cela pose question concernant l’avenir de Lucas Hernandez. Mais l’international Français de 30 ans ne devrait pas bouger cet été. Explications.

Le mercato estival du PSG s’active. En quête d’une doublure à Nuno Mendes cet été, le club parisien a finalement jeté son dévolu sur Lucas Digne. Dix ans après son départ, le latéral gauche, désormais âgé de 32 ans, va effectuer son grand retour à Paris. Le PSG devrait lâcher 10M€ dans l’opération, et tient donc une doublure solide et d’expérience derrière le phénomène portugais. Mais alors qu’au cours des trois dernières années, c’est Lucas Hernandez qui remplissait ce rôle, quid de son avenir ?

Le PSG ne compte pas se séparer de Lucas Hernandez A en croire les dernières informations de l’Equipe, le PSG a décidé de ne pas vendre Lucas Hernandez cet été. Le Français semble toujours bénéficier de la confiance de son entraîneur, et devrait tout simplement être replacé en tant que défenseur central axial gauche, en tant que doublure de Willian Pacho. Une bonne nouvelle pour Lucas Hernandez qui affirmait il y a quelques semaines au Figaro vouloir rester au PSG la saison prochaine.