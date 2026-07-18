Lucas Digne arrive : Le PSG a tranché pour l'avenir de Lucas Hernandez

Depuis plusieurs jours, le PSG travaille sur le transfert de Lucas Digne. Le latéral gauche devrait s’engager en faveur du club parisien pour trois ans dès la fin de la Coupe du Monde. Forcément, cela pose question concernant l’avenir de Lucas Hernandez. Mais l’international Français de 30 ans ne devrait pas bouger cet été. Explications.
Le mercato estival du PSG s’active. En quête d’une doublure à Nuno Mendes cet été, le club parisien a finalement jeté son dévolu sur Lucas Digne. Dix ans après son départ, le latéral gauche, désormais âgé de 32 ans, va effectuer son grand retour à Paris. Le PSG devrait lâcher 10M€ dans l’opération, et tient donc une doublure solide et d’expérience derrière le phénomène portugais. Mais alors qu’au cours des trois dernières années, c’est Lucas Hernandez qui remplissait ce rôle, quid de son avenir ?
Le PSG ne compte pas se séparer de Lucas Hernandez
A en croire les dernières informations de l’Equipe, le PSG a décidé de ne pas vendre Lucas Hernandez cet été. Le Français semble toujours bénéficier de la confiance de son entraîneur, et devrait tout simplement être replacé en tant que défenseur central axial gauche, en tant que doublure de Willian Pacho. Une bonne nouvelle pour Lucas Hernandez qui affirmait il y a quelques semaines au Figaro vouloir rester au PSG la saison prochaine.
« Bien sûr que j’aimerais finir mes années de contrat là-bas »
« Je suis un joueur qui ne crée pas de problème, toujours là pour l’équipe. Je ne suis pas un joueur individualiste. Si je ne joue pas, je ne vais pas bouder, ne pas m’entraîner ou m’embrouiller avec mes coéquipiers ou le coach. Le football, c’est un groupe, pas un joueur. Je ne joue plus les grands matches ? Mais je suis là. Le coach le sait. Il m’appelle, je rentre, et il sait que je vais tout donner. Contre Liverpool et le Bayern, il a eu besoin de moi et j’étais là. Est-ce que je vais continuer à Paris ? Je veux la troisième étoile ! Il me reste encore deux ans de contrat. Bien sûr que j’aimerais finir mes années de contrat là-bas et même plus. Après, ce n’est pas une décision qui m’appartient. Je suis très bien à Paris. Ma famille aussi. On écrit l’histoire du club », confiait ainsi le numéro 21 du PSG.