«Il est né pour jouer ici» : Le transfert historique qui fait rêver le Real Madrid !

Pierrick Levallet

Après avoir réalisé une saison blanche, le Real Madrid a prévu d’être actif sur le mercato afin d’éviter de revivre un tel scénario. Le club madrilène souhaite entourer Kylian Mbappé de la meilleure façon possible. Florentino Pérez pourrait ainsi frapper fort en bouclant un transfert qui pourrait s’avérer historique avec Michael Olise.

La saison blanche a laissé des traces au Real Madrid. Afin d’éviter de revivre un tel scénario, le club madrilène s’est décidé à se montrer actif sur le marché des transferts. Les dirigeants merengue ont ainsi déjà obtenu les signatures d’Ibrahima Konaté, Bernardo Silva, Marc Cucurella et Denzel Dumfries. Mais la Casa Blanca ne compterait pas s’arrêter là. Pour entourer Kylian Mbappé au mieux, Florentino Pérez rêverait d’un élément majeur de l’équipe de France : Michael Olise.

«L’obsession du président du Real Madrid, son rêve est Michael Olise» « La réalité, c’est que le Galactique désiré par Florentino Pérez, l’obsession du président du Real Madrid, son rêve est Michael Olise. Florentino Pérez parle à des personnes au Real Madrid, et il n’arrête pas de mentionner que Michael Olise est né pour jouer au Real Madrid. Mais le Bayern Munich insiste sur le fait qu’ils ne veulent pas vendre Michael Olise. Le Bayern répète en public, en privé, de toutes les manières possibles qu’ils ne veulent pas voir le joueur partir » a d’abord expliqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.