Michael Olise rêve du Real Madrid : Le Bayern Munich lui répond pour son transfert !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le mercato estival a officiellement ouvert ses portes le 15 juin dernier. L'occasion pour le Real Madrid d'entériner plusieurs transferts dont celui d'Ibrahima Konaté qui a signé en tant qu'agent libre en provenance de Liverpool. Son coéquipier en équipe de France, Michael Olise, aimerait bien en faire autant. Cependant, le Bayern Munich refuse catégoriquement de le laisser filer.

En quelques semaines seulement passées aux côtés de Kylian Mbappé et d'Aurélien Tchouaméni en équipe de France dans le cadre de la Coupe du monde 2026, Michael Olise (24 ans) semble vouloir franchir le cap en troquant la tunique du Bayern Munich pour celle du Real Madrid. Selon les informations communiquées par L'Equipe dans ses colonnes du jour, le projet d'Olise serait de s'installer dans la capitale espagnoles et se serait renseigné auprès de Mbappé et de Tchouaméni au cas où cette éventualité voyait le jour.

Michael Olise reste invendable De quoi mettre la pression sur le comité directeur du Bayern Munich ? Pas vraiment. Ayant témoigné de l'information de L'Equipe au sujet du feuilleton Michael Olise au Real Madrid, les décideurs munichois se seraient entretenus ce vendredi afin de définitivement statuer sur ce sujet : Olise n'est pas à vendre. Et ce, quand bien même le champion d'Allemagne sache qu'un transfert au Real Madrid soit une réelle possibilité pour Michael Olise à l'avenir. C'est en effet ce que les sources de Florian Plettenberg lui ont assuré.