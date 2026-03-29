L’avertissement de Kylian Mbappé : Le Sénégal va faire «revenir sur Terre très rapidement» l’équipe de France ?

Axel Cornic

Après une victoire en 2018 et une finale en 2022, l’équipe de France fait naturellement partie des favoris pour la Coupe du monde 2026, qui sera d’ailleurs la dernière de Didier Deschamps comme sélectionneur. Mais attention à ne pas aborder la compétition avec un trop plein de confiance, comme l’a déclaré ce dimanche le capitaine Kylian Mbappé.

C’est l’un des rendez-vous les plus attendus par la planète football. Dans seulement quelques mois, les meilleures nations se réuniront pour disputer la Coupe du monde 2026 au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique. Et l’équipe de France de Kylian Mbappé a des grandes chances d’être au moins dans le dernier carré, même si les obstacles seront nombreux.

Didier Deschamps agacé sur TF1, «je n’ai jamais eu ça depuis que je suis né…» https://t.co/WuAKTH8lqb — le10sport (@le10sport) March 29, 2026

« Si on arrive en pensant qu’on va gagner la Coupe du monde... » Dans le Téléfoot diffusé ce dimanche sur TF1, le capitaine de l’équipe de France a effectivement prévenu tout le monde. « Un statut d’ultra favori à la Coupe du monde qui peut être dangereux ? Non parce qu’une Coupe du monde, tu es vite rattrapé par la patrouille. Dès le premier match contre le Sénégal, si on arrive en pensant qu’on va gagner la Coupe du monde, les Sénégalais vont nous rentrer dedans et on va revenir sur Terre très rapidement » a expliqué Kylian Mbappé, évoquant le premier match qui attend les Français à la Coupe du monde.