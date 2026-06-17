«Je l’adore» : La belle rencontre que Mbappé n’attendait pas en équipe de France

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé vit sa deuxième compétition avec le brassard de capitaine au bras. A la différence de l'Euro, le champion du monde 2018 évolue aux côtés de Michael Olise pour ce Mondial sur le sol américain. Un plus tant sur le terrain qu'en dehors aux yeux du numéro 10 des Bleus tant la personnalité d'Olise est hors norme.

Certains s'attendaient à le voir être appelé pour disputer l'Euro en Allemagne à l'été 2024. C'est avec un autre groupe de l'équipe de France que Michael Olise s'est révélé aux yeux du grand public. Evoluant à l'époque à Crystal Palace, l'ailier français décrochait la médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Paris 2024 avec Thierry Henry à la tête de l'équipe. D'Henry à Didier Deschamps, Olise a changé de dimension à la rentrée de septembre en fêtant sa première sélection avec l'équipe de France A qu'il n'a plus quitté depuis.

«Très attachant, une personnalité vraiment atypique» Michael Olise est même devenu l'une des figures fortes du secteur offensif des Bleus au fil des mois jusqu'à ses débuts en Coupe du monde face au Sénégal mardi soir. Capitaine de l'équipe de France à l'arrivée d'Olise dans le groupe et encore aujourd'hui, Kylian Mbappé a été agréablement surpris par le nonchalent et timide Olise qu'il a appris à particulièrement apprécier dans le vestiaire des Bleus. « Oh Michael… Lui, je l’adore ! J’ai appris à le connaître. C’est quelqu’un qui n’aime pas trop parler mais qui est très attachant, une personnalité vraiment atypique ».