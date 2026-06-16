Coupe du monde 2026 : Kylian Mbappé reçoit un avertissement avant France/Sénégal !

Axel Cornic

La Coupe du monde 2026 a débuté depuis plusieurs jours déjà, mais c’est ce mardi soir que l’équipe de France va faire son entrée en lice, avec un premier match de la phase de poules face au Sénégal. Et comme souvent, tous les débats tournent autour de Kylian Mbappé, qui sort d’une saison assez compliquée avec le Real Madrid.

Le football a changé et ce n’est pas Kylian Mbappé qui dira le contraire. On voit de moins en moins d’attaquants, qu’ils soient axiaux ou dans le couloir, ne pas faire les efforts défensifs pour défendre. Et c’est justement ce qu’on reproche à la star de 27 ans, que ce soit avec son club du Real Madrid, ou encore avec l’équipe de France, dont il est le capitaine.

« Cela fait quinze mois que Deschamps se tient à ce 4-2-3-1 avec quatre joueurs offensifs » Ce débat autour du repli défensif de Mbappé s’est intensifié depuis que Didier Deschamps a décidé de passer à un dispositif différent, qui a besoin d’un certain équilibre. « Cela fait quinze mois que Didier Deschamps se tient à ce 4-2-3-1 avec quatre joueurs offensifs. Ce qui est étrange, c’est que de nombreux observateurs, critiques de Deschamps depuis longtemps (...) lui reprochaient d’être trop défensif avant, et lui reprochent désormais d’être un peu trop offensif » a fait remarquer Vincent Duluc.