«J’ai reçu un appel qui m'a surpris» : Didier Deschamps fait une belle surprise à ce joueur

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ayant dû composer avec certaines blessures, Didier Deschamps a appelé un joueur pour la toute première fois lors de cette trêve internationale. Un « rêve éveillé » pour le principal intéressé, qui ne s’attendait pas à être convoqué en équipe de France et avait prévu d’autres choses, mais n’est pas mécontent d’être avec les Bleus.

Alors qu’il souffre des deux chevilles, William Saliba n’a finalement pas rejoint ses coéquipiers de l’équipe de France lors de cette trêve internationale. Pour remplacer le défenseur d’Arsenal, Didier Deschamps a décidé d’appeler un petit nouveau, Maxence Lacroix, qui a même honoré sa première sélection jeudi face au Brésil (2-1). « C’était comme un rêve éveillé », a confié le joueur de Crystal Palace auprès de RMC Sport.

🚨 𝗠𝗔𝗫𝗘𝗡𝗖𝗘 𝗟𝗔𝗖𝗥𝗢𝗜𝗫 🇫🇷 𝗣𝗢𝗨𝗥𝗥𝗔𝗜𝗧 𝗣𝗥𝗘𝗡𝗗𝗥𝗘 𝗟𝗔 𝗣𝗟𝗔𝗖𝗘 𝗗’𝗨𝗣𝗔𝗠𝗘𝗖𝗔𝗡𝗢 𝗙𝗔𝗖𝗘 𝗔̀ 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗟𝗢𝗠𝗕𝗜𝗘 ! 🇨🇴💫



Le défenseur du Bayern Munich va être libéré suite à son carton rouge.



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« J'avais planifié certaines choses » S’il a suivi l’annonce de la liste de Didier Deschamps, Maxence Lacroix ne s’attendait pas à ce qu'il le convoque pour pallier l’absence de William Saliba : « Je suivais les listes, oui. C'est normal. En tant que joueur français, on veut toujours regarder si on va faire partie de cette belle équipe de France. J'ai suivi l'annonce, j'ai vu que je n'étais pas dedans. Donc j'avais planifié certaines choses. Juste avant de partir, j'ai reçu un appel qui m'a surpris et j'étais très content aussi de partager ça avec ma femme qui était avec moi. Après, c'est vraiment allé très vite. J'ai dû prendre un train pour Clairefontaine avant de partir dans la foulée aux USA. C'est allé vite. Mais j'ai profité aussi de chaque moment et c'était vraiment une fierté de pouvoir être ici. »