Équipe de France : Zidane a parlé avec un joueur avant de récupérer les Bleus !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La Coupe du monde de l'équipe de France a enfin débuté mardi soir au MetLife Stadium face au Sénégal mardi. Un premier match qui s'est déroulé sans Ayyoub Bouaddi (18 ans) qui n'avait pas été appelé par Didier Deschamps et qui a donc choisi de défendre les couleurs du Maroc. Ce qui n'était pas son plan initial, mais une discussion avec Zinedine Zidane aurait tout changé.

L'équipe de France a fait son entrée en lice mardi soir, heure française, dans cette Coupe du monde 2026. Plusieurs nouvelles têtes depuis l'Euro 2024 ont disputé leur première compétition sous le maillot des Bleus. Ce furent le cas de Michael Olise, de Désiré Doué, mais pas d'Ayyoub Bouaddi. Pas sélectionné par Didier Deschamps cette saison, le milieu de terrain du LOSC disposant de la binationalité, a finalement choisi de représenter le Maroc pour cette Coupe du monde et le reste de sa carrière internationale.

Ayyoub Bouaddi comptait jouer pour l'équipe de France au départ Et pourtant, le souhait éprouvé par Ayyoub Bouaddi était de poursuivre sur sa lancée entamée en équipe de France U16 et jusqu'aux Espoirs : arborer la tunique des Bleus. C'est en effet l'information émise par Gilbert Brisbois dans la nuit de lundi à mardi à l'After Foot. « Des informations que l’on a pu récolter montrent clairement qu’Ayyoub Bouaddi voulait initialement l’équipe de France. Finalement, l’équipe de France n’est pas arrivée et il se retrouve sans doute très heureux d’y être avec l’équipe du Maroc à la Coupe du monde ».