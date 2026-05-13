Équipe de France - Knysna : Accusé d’être la taupe, Franck Ribéry répond cash à Raymond Domenech

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans le documentaire « Le bus, les Bleus en grève » diffusé par Netflix, Raymond Domenech a évoqué la fameuse taupe à l’origine des fuites dans la presse de son altercation avec Nicolas Anelka. L’ancien sélectionneur de l’équipe de France a laissé entendre qu’il s’agirait de Franck Ribéry, qui n’a pas tardé à lui répondre.

16 ans après les faits, Netflix est revenu sur l’affaire Knysna dans un documentaire intitulé « Le bus, les Bleus en grève ». Plusieurs protagonistes de cette histoire sont revenus sur un des plus gros scandales de l’histoire de l’équipe de France, qui a démarré avec l’exclusion de Nicolas Anelka de la sélection, à la suite d’une altercation avec Raymond Domenech à la mi-temps du match face au Mexique (0-2) lors de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud.

« Le départ, c'est une discussion avec Ribéry dans la zone mixte à la fin du match » Une des questions que l’on se pose encore aujourd’hui est : qui a divulgué ce qu’il s’était passé dans l’intimité du vestiaire ? Dans ce documentaire, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France donne une piste : « Le départ, c'est une discussion avec Ribéry dans la zone mixte à la fin du match. Et Franck aurait dit : “oh putain le coach à la mi-temps avec Nico, ça a été chaud”. De là, les journalistes ont commencé à chercher. Donc ils ont appelé les frères, les agents, tous les relais qu'ils avaient auprès des joueurs... Et c'est à partir de là que toute l'info a été plombée. »