Équipe de France : Karim Benzema ouvre la porte pour un retour avec Zinedine Zidane

Absent de l’équipe de France depuis la fin de l’année 2022, suite à son forfait pour la Coupe du monde au Qatar, Karim Benzema laisse entrevoir la possibilité d’un retour en Bleu sous les ordres de Zinedine Zidane. Ce dernier devrait succéder à Didier Deschamps au terme du prochain Mondial en Amérique du Nord.
C’est une page qui va se tourner prochainement avec le départ de Didier Deschamps au terme de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Après quatorze années de bons et loyaux services, le sélectionneur de l’équipe de France va laisser sa place, probablement à Zinedine Zidane, grand favori. Des discussions seraient déjà en cours avec la FFF, concernant notamment le staff qui accompagnera le Ballon d’Or 1998.
« Si je continue à performer et être en forme, on ne sait jamais »
Un sujet auquel Karim Benzema n’a pas échappé ce jeudi soir lors d’un live organisé sur le réseau social Instagram avec le rappeur Rohff, qui lui a demandé s’il pourrait retrouver l’équipe de France sous les ordres de son ancien entraîneur au Real Madrid. « Il va prendre quand l’équipe de France Zizou ? », s’est amusé le joueur formé à l’OL, ajoutant : « J’aurai 40 ans. Si je continue à performer et être en forme, on ne sait jamais. On ne sait jamais, s’il y a une place. En tout cas je fais tout pour être en forme. Je garde la forme un max ».
« Zizou, il gagnera »
Karim Benzema voit en tout cas un avenir radieux à Zinedine Zidane chez les Bleus. « Si Zizou, un jour, est sélectionneur de l'équipe de France, je lui souhaite le meilleur. De toute façon, Zizou, il gagnera. Peu importe le club, la sélection... Où tu veux, il gagnera », confiait le Ballon d’Or 2022 en décembre dernier, dans un entretien accordé à L’Équipe.