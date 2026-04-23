Équipe de France : Karim Benzema ouvre la porte pour un retour avec Zinedine Zidane

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Absent de l’équipe de France depuis la fin de l’année 2022, suite à son forfait pour la Coupe du monde au Qatar, Karim Benzema laisse entrevoir la possibilité d’un retour en Bleu sous les ordres de Zinedine Zidane. Ce dernier devrait succéder à Didier Deschamps au terme du prochain Mondial en Amérique du Nord.

C’est une page qui va se tourner prochainement avec le départ de Didier Deschamps au terme de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Après quatorze années de bons et loyaux services, le sélectionneur de l’équipe de France va laisser sa place, probablement à Zinedine Zidane, grand favori. Des discussions seraient déjà en cours avec la FFF, concernant notamment le staff qui accompagnera le Ballon d’Or 1998.

Karim Benzema est actuellement en live Instagram avec le rappeur français Rohff. 🤝 pic.twitter.com/Xr0t44xY8L — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) April 23, 2026

« Si je continue à performer et être en forme, on ne sait jamais » Un sujet auquel Karim Benzema n’a pas échappé ce jeudi soir lors d’un live organisé sur le réseau social Instagram avec le rappeur Rohff, qui lui a demandé s’il pourrait retrouver l’équipe de France sous les ordres de son ancien entraîneur au Real Madrid. « Il va prendre quand l’équipe de France Zizou ? », s’est amusé le joueur formé à l’OL, ajoutant : « J’aurai 40 ans. Si je continue à performer et être en forme, on ne sait jamais. On ne sait jamais, s’il y a une place. En tout cas je fais tout pour être en forme. Je garde la forme un max ».