Didier Deschamps interpelle le grand absent de sa liste pour la Coupe du monde : «Je comprends qu'il m'en veuille»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Jeudi soir, Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour la prochaine Coupe du monde. Le sélectionneur des Bleus, qui va disputer sa dernière compétition à ce poste, a dû faire des choix pour garder 26 joueurs et certains joueurs ne feront donc pas partie du voyage. C'est le cas d'Eduardo Camavinga, milieu de terrain du Real Madrid, qui faisait partie de tous les rassemblements ces dernières années.

Pour composer sa liste de 26 joueurs, Didier Deschamps a décidé d'appeler seulement 5 joueurs au milieu de terrain, ce qui laissait encore moins de place pour d'autres candidats. Parmi les absents, celle qui fait le plus grand bruit est sûrement celle d'Eduardo Camavinga. Le milieu de terrain du Real Madrid ne connaît pas une grande saison, la raison de la non-sélection selon Didier Deschamps.

Eduardo Camavinga absent, un coup dur Jeune pépite issue du centre de formation du Stade Rennais, Eduardo Camavinga n'a pas mis longtemps avant de faire ses débuts avec l'Equipe de France, en 2020 à l'âge de 17 ans pour la première fois. Depuis, il comptabilise 29 sélections et pouvait largement prétendre faire partie du voyage aux Etats-Unis le mois prochain. Ce ne sera vraisemblablement pas le cas. « Il a eu une saison compliquée. Je ne remets pas en doute son potentiel et je suis convaincu qu'il a tout pour être au plus haut niveau. Mais je comprends qu'il soit très déçu et même qu'il m'en veuille, mais c'est la concurrence » justifie encore Didier Deschamps dans Téléfoot.