Didier Deschamps a déjà pris une première décision forte pour son avenir !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce n'est désormais plus un secret, Didier Deschamps va quitter son poste de sélectionneur de l'équipe de France. Le nom de son remplaçant ne fait pas beaucoup de doute puisqu'il s'agira de Zinedine Zidane, mais le futur de l'ancien coach de l'OM est en revanche beaucoup plus flou. Mais le journaliste Fabrice Hawkins a une piste.

C'est officiel depuis de nombreux mois désormais, Didier Deschamps va quitter son poste de sélectionneur de l'équipe de France à l'issue de la Coupe du monde. Zinedine Zidane le remplacera, sauf énorme coup de théâtre. En revanche, le futur de celui qui a dirigé les Bleus pendant 14 ans reste incertain. Mais selon le journaliste de RMC Fabrice Hawkins, Deschamps reprendra une équipe seulement pour gagner.

Quel avenir pour Deschamps ? « Tout est possible en réalité pour Deschamps après l'équipe de France et la Coupe du monde. Je reste convaincu quand même qu'au vu de ce qui est en train de se passer et du fait qu'il ne puisse pas prendre n'importe quel banc, il veut une équipe pour gagner. Retourner dans un club ? Un club de très haut niveau où il peut éventuellement gagner la Ligue des champions, oui. Mais il n'y en a pas énormément de bancs libres. Ca ne m'étonnerait pas qu'il fasse une année sabbatique et qu'il reprenne derrière », assure-t-il au micro de l'After Foot sur RMC.