Coupe du monde : «J'ai quitté mon corps», le but dingue de Kylian Mbappé qui a marqué à vie Grégoire Margotton

L'équipe de France a vécu deux grosses épopées lors des dernières éditions de la Coupe du monde. Grégoire Margotton était aux commentaires des deux Mondiaux aux côtés de Bixente Lizarazu. Bien que les Bleus ont brodé une deuxième étoile au-dessus du Coq en 2018, c'est la finale de la Coupe du monde 2022 qui a traumatisé le journaliste. Et plus particulièrement le deuxième but de Kylian Mbappé contre l'Argentine.
Depuis 2016 et son départ de Canal+ pour le groupe TF1, Grégoire Margotton couvre l'actualité de l'équipe de France en étant notamment aux commentaires des matchs des Bleus. Le journaliste a vécu l'épopée de la deuxième étoile mondiale de la sélection nationale en 2018, mais aussi la finale d'anthologie perdue par les hommes de Didier Deschamps au Mondial de 2022 au Qatar. Une confrontation remportée par l'Argentine aux tirs au but aux multiples rebondissements qui l'a plus marqué que le sacre en Russie quatre ans plus tôt.
«Même si c'est une défaite, elle m'a plus marqué que la victoire en 2018»
« Ce n'est pas le plus grand match, en revanche c'est la plus grande émotion parce que c'est un match qui arrive alors que j'ai un peu plus de 50 ans et donc le recul pour prendre conscience et profiter de l'instant présent. J'ai profité de tout, de l'horreur pendant 70 minutes, de la difficulté de commenter un match où vous n'êtes pas là et puis tout d'un coup, du rebond où je deviens complètement malade et comme beaucoup de gens devant leurs télés. C'est ça, et même si c'est une défaite, elle m'a plus marqué que la victoire en 2018 », a confié Grégoire Margotton dans La Cave aux Canards.
«Je me souviendrai toute ma vie du deuxième but de Mbappé»
Le commentateur de l'équipe de France pour TF1, qui sera sur France Inter pendant le Mondial 2026 (11 juin-19 juillet) puisque les droits télévisuels sont revenus à M6, révèle être entré dans un état de transe ultime au moment de la reprise de volée de Kylian Mbappé contre l'Argentine. « Je me souviendrai toute ma vie du deuxième but de Mbappé, que je me lève, que j'ai l'impression physiquement de quitter mon corps pendant 5 secondes et que je redescends ensuite. Je ne sais pas ce que j'ai dit pendant cinq secondes. Quand je reviens de la Coupe du monde, pendant une semaine dans la rue, au supermarché ou n'importe où il y a des gens qui m'ont dit que c'était bien ce match. J'ai eu beaucoup plus d'interactions avec les gens en 2022 que 2018 ». Reste à savoir si l'équipe de France, pour la dernière de Didier Deschamps avant de raccrocher, fera vivre à ses supporters de telles émotions sur le sol américain.