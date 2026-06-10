Coupe du monde : «J'ai quitté mon corps», le but dingue de Kylian Mbappé qui a marqué à vie Grégoire Margotton

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France a vécu deux grosses épopées lors des dernières éditions de la Coupe du monde. Grégoire Margotton était aux commentaires des deux Mondiaux aux côtés de Bixente Lizarazu. Bien que les Bleus ont brodé une deuxième étoile au-dessus du Coq en 2018, c'est la finale de la Coupe du monde 2022 qui a traumatisé le journaliste. Et plus particulièrement le deuxième but de Kylian Mbappé contre l'Argentine.

Depuis 2016 et son départ de Canal+ pour le groupe TF1, Grégoire Margotton couvre l'actualité de l'équipe de France en étant notamment aux commentaires des matchs des Bleus. Le journaliste a vécu l'épopée de la deuxième étoile mondiale de la sélection nationale en 2018, mais aussi la finale d'anthologie perdue par les hommes de Didier Deschamps au Mondial de 2022 au Qatar. Une confrontation remportée par l'Argentine aux tirs au but aux multiples rebondissements qui l'a plus marqué que le sacre en Russie quatre ans plus tôt.

«Même si c'est une défaite, elle m'a plus marqué que la victoire en 2018» « Ce n'est pas le plus grand match, en revanche c'est la plus grande émotion parce que c'est un match qui arrive alors que j'ai un peu plus de 50 ans et donc le recul pour prendre conscience et profiter de l'instant présent. J'ai profité de tout, de l'horreur pendant 70 minutes, de la difficulté de commenter un match où vous n'êtes pas là et puis tout d'un coup, du rebond où je deviens complètement malade et comme beaucoup de gens devant leurs télés. C'est ça, et même si c'est une défaite, elle m'a plus marqué que la victoire en 2018 », a confié Grégoire Margotton dans La Cave aux Canards.