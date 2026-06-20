Coupe du Monde : Ce joueur de l'équipe de France a «un potentiel à la Zidane»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ayant véritablement explosé sous les couleurs du Bayern Munich cette saison, Michael Olise est également devenu petit à petit un taulier de l’équipe de France. Pour son ancien entraîneur à Crystal Palace Patrick Vieira, le joueur de 24 ans dispose d’un potentiel qui pourrait l’amener au niveau d’un certain Zinédine Zidane.

A seulement 24 ans, Michael Olise fait déjà rêver les plus grands clubs européens. Révélé du côté de Crystal Palace, le Français né à Londres a fait le grand pas en rejoignant le Bayern Munich il y a de cela deux saisons. Devenu l’un des meilleurs joueurs du monde au sein du club bavarois, Olise a ensuite confirmé en équipe de France, où il fait désormais partie des indispensables de Didier Deschamps. Auprès de l’Equipe, son ancien entraîneur en Premier League Patrick Vieira s’est exprimé sur le talent et le potentiel de son ancien protégé.

« Il a un potentiel à la Zidane » « C'est le futur qui dira si c'est un Zidane, si c'est un Platini, si c'est un joueur de ce niveau-là. Mais il y a un élément dont je suis convaincu : le potentiel, il l'a. Il a un potentiel à la Zidane. Il a cette créativité, cette finesse, cette créativité, cette efficacité. C'est ça qui en fait un joueur différent : les grands joueurs ont ce pouvoir, quel que soit le contexte, d'être décisif dans les 30 derniers mètres », a ainsi confié le finaliste de la Coupe du Monde 2006, avant de poursuivre.