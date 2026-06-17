Coupe du monde 2026 : Le joueur de l’équipe de France qui a tout changé pour Kylian Mbappé !

Axel Cornic

Ces dernières semaines n’ont pas vraiment été calmes pour Kylian Mbappé, capitaine de l’équipe de France. Après une saison compliquée avec le Real Madrid, il a fait l’objet de nombreuses critiques très dures, certains réclamant même que Didier Deschamps le mette sur le banc. Mais les débats se sont rapidement arrêtés après le premier match des Bleus en cette Coupe du monde 2026.

On peut dire que c’est une belle réponse. Auteur d’une saison sensationnelle sur le plan individuel au Real Madrid, Kylian Mbappé a été la cible d’une véritable campagne de destruction de la part des médias espagnols. Et la polémique a continué de ce côté-ci des Pyrénées, puisque certains ont même réclamé qu’il soit déclassé par Didier Deschamps en équipe de France, avant cette Coupe du monde 2026.

Kylian Mbappé en patron Mais étrangement, on entend beaucoup moins ces critiques au lendemain de la première rencontre des Bleus. Il faut dire que Kylian Mbappé a parfaitement lancé son Mondial avec un doublé, offrant une large victoire à l’équipe de France face au Sénégal (3-1), avant d’affronter l’Irak et la Norvège. Ces deux buts lui ont d’ailleurs valu un joli record, puisque l’attaquant de 27 ans est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la sélection tricolore avec un total de 58 réalisations, dépassant ainsi son ancien coéquipier Olivier Giroud.