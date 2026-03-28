«Beaucoup plus inquiet» : Raymond Domenech annonce un danger pour Didier Deschamps !

A quelques mois du début de la Coupe du Monde 2026, l’équipe de France s’est bien préparée avec une victoire ce jeudi soir face au Brésil (2-1). Pour rappel, les hommes de Didier Deschamps vont affronter la Norvège, le Sénégal, et une nation encore inconnue au mondial. Pour Raymond Domenech, un réel danger existe parmi ces trois adversaires. Explications.
L’équipe de France a réussi son pari. Les Bleus, malgré une fin de match compliquée, sont venus à bout du Brésil jeudi soir en amical (2-1), dans ce qui était l’un des deux matchs de préparation pour la Coupe du Monde 2026. La bande à Didier Deschamps s’en est sortie, grâce à des réalisations de Kylian Mbappé et d’Hugo Ekitike.
Les Bleus ont dompté le Brésil
« Il y a eu une grosse intensité en première période, malgré le voyage transatlantique des deux équipes, car pas mal de joueurs brésiliens jouent en Europe. En deuxième période, c’était plus calme, mais avant la mi-temps, on a vu une belle équipe de France. On a été 22 fois dans leur surface de réparation, on a eu 66 % de possession, on a rarement été mis en danger. Je nous ai trouvés dominateurs dans toutes les lignes », a analysé l’entraîneur de l’ASSE Philippe Montanier sur cette victoire dans les colonnes de l’Equipe. Pour l’ancien sélectionneur Raymond Domenech, le principal adversaire des Bleus au mondial sera bien le Sénégal, et non la Norvège.
« Je suis beaucoup plus inquiet concernant le premier match »
« Ce n’est pas une équipe qui m’inquiète. Elle joue, elle met du monde devant, et donc elle va laisser des espaces derrière. Je trouve que pour le moment, sur ce que j’ai vu, c’est pas une équipe qui m’inquiète. Je suis beaucoup plus inquiet concernant le premier match contre le Sénégal. Le 3ème match en plus, risque de ne servir à rien. Les Norvégiens vont laisser beaucoup d’espaces. Ils amènent du monde devant, ils peuvent marquer des buts, mais ils vont en prendre derrière. On a toutes les qualités pour les mettre en difficulté », a ainsi confié l’ancien sélectionneur (2004-2010) de l’équipe de France sur le plateau de l’Equipe du Soir.