«Beaucoup plus inquiet» : Raymond Domenech annonce un danger pour Didier Deschamps !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

A quelques mois du début de la Coupe du Monde 2026, l’équipe de France s’est bien préparée avec une victoire ce jeudi soir face au Brésil (2-1). Pour rappel, les hommes de Didier Deschamps vont affronter la Norvège, le Sénégal, et une nation encore inconnue au mondial. Pour Raymond Domenech, un réel danger existe parmi ces trois adversaires. Explications.

L’équipe de France a réussi son pari. Les Bleus, malgré une fin de match compliquée, sont venus à bout du Brésil jeudi soir en amical (2-1), dans ce qui était l’un des deux matchs de préparation pour la Coupe du Monde 2026. La bande à Didier Deschamps s’en est sortie, grâce à des réalisations de Kylian Mbappé et d’Hugo Ekitike.

🇳🇱 Pays-Bas 2 - 1 Norvège 🇳🇴



🗣️ @RaymondDomenech : « La Norvège n'est pas une équipe qui m'inquiète. Je suis beaucoup plus inquiet pour le premier match des Bleus face au Sénégal. »#EDS pic.twitter.com/iY38UCxEZM — L'Équipe du soir (@lequipedusoir) March 27, 2026

Les Bleus ont dompté le Brésil « Il y a eu une grosse intensité en première période, malgré le voyage transatlantique des deux équipes, car pas mal de joueurs brésiliens jouent en Europe. En deuxième période, c’était plus calme, mais avant la mi-temps, on a vu une belle équipe de France. On a été 22 fois dans leur surface de réparation, on a eu 66 % de possession, on a rarement été mis en danger. Je nous ai trouvés dominateurs dans toutes les lignes », a analysé l’entraîneur de l’ASSE Philippe Montanier sur cette victoire dans les colonnes de l’Equipe. Pour l’ancien sélectionneur Raymond Domenech, le principal adversaire des Bleus au mondial sera bien le Sénégal, et non la Norvège.