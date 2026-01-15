Désiré Doué : Le rendez-vous qui va déchirer sa famille ?

Amadou Diawara

Avant de disputer la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France a prévu deux matchs de préparation en France les 4 et 8 juin. Dans un premier temps, les Bleus défieront probablement la Côte d'Ivoire, avant de se frotter à une équipe du Nord de l'Europe dans un deuxième temps. Désiré Doué pourrait donc faire face son frère Guéla, qui défend les couleurs des Eléphants.

Sur son site officiel, la FFF a annoncé que l'équipe de France allait disputer deux rencontres de préparation dans l'hexagone avant la Coupe du Monde 2026, et ce, les 4 et 8 juin. Et les deux adversaires des Bleus ne seront pas choisis au hasard d'après Philippe Diallo.

France - Côte d'Ivoire le 4 juin ? « Le premier (match de préparation) devrait être contre un adversaire qui a disputé la Coupe d'Afrique des Nations, le second dépendra des matches de barrages européens pour la qualification au Mondial au mois de mars », a précisé Philippe Diallo, le président de la Fédération Française de Football, à la sortie du Comité exécutif réuni ce jeudi.