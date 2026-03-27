Daniel Riolo : Le règlement de comptes sur RMC avec ses confrères de L’Equipe

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des derniers jours, les informations sont parties dans tous les sens concernant Kylian Mbappé et son genou. Daniel Riolo a été le premier à allumer la mèche, révélant que le staff du Real Madrid avait examiné le mauvais genou du Français. Une information qui a ensuite été confirmée par de nombreux médias, dont L'Equipe. Mais voilà que le quotidien sportif n'a pas manqué d'agacer Riolo...

On sait enfin pourquoi Kylian Mbappé a mis autant de temps à soigner ses douleurs au genou ? L'histoire est folle et c'est Daniel Riolo qui a lâché cette bombe lundi soir sur RMC à l'occasion de l'After Foot. « Ce qui se dit, comme on dit "dans les milieux autorisés", c’est que la boulette est absolument énorme, et je vais te dire ce qui se dit dans les milieux autorisés, c’est qu’ils ont ausculté le mauvais genou au Real », a alors fait savoir Riolo. Forcément, cette information n'est clairement pas passée inaperçue tant elle est incroyable et voilà qu'elle a ensuite été confirmée par de nombreux médias.

«C'est incroyable» : Après Kylian Mbappé, Daniel Riolo raconte la nouvelle «folie» du Real Madrid ! https://t.co/Ybse57RTKK — le10sport (@le10sport) March 26, 2026

Les infos de Riolo confirmées Kylian Mbappé a beau eu dire en conférence de presse « l’information qui dit qu'ils ont ausculté le mauvais genou n'est pas vraie », les confirmations des dires de Daniel Riolo ont été nombreuses. En Espagne, plusieurs journalistes ont ainsi appuyé cette version de l'erreur lors de l'examen médical de Kylian Mbappé. Ça a aussi été le cas en France avec L'Equipe qui a sorti ses informations.