Daniel Riolo : Le règlement de comptes sur RMC avec ses confrères de L’Equipe

Au cours des derniers jours, les informations sont parties dans tous les sens concernant Kylian Mbappé et son genou. Daniel Riolo a été le premier à allumer la mèche, révélant que le staff du Real Madrid avait examiné le mauvais genou du Français. Une information qui a ensuite été confirmée par de nombreux médias, dont L'Equipe. Mais voilà que le quotidien sportif n'a pas manqué d'agacer Riolo...
On sait enfin pourquoi Kylian Mbappé a mis autant de temps à soigner ses douleurs au genou ? L'histoire est folle et c'est Daniel Riolo qui a lâché cette bombe lundi soir sur RMC à l'occasion de l'After Foot. « Ce qui se dit, comme on dit "dans les milieux autorisés", c’est que la boulette est absolument énorme, et je vais te dire ce qui se dit dans les milieux autorisés, c’est qu’ils ont ausculté le mauvais genou au Real », a alors fait savoir Riolo. Forcément, cette information n'est clairement pas passée inaperçue tant elle est incroyable et voilà qu'elle a ensuite été confirmée par de nombreux médias.
Les infos de Riolo confirmées
Kylian Mbappé a beau eu dire en conférence de presse « l’information qui dit qu'ils ont ausculté le mauvais genou n'est pas vraie », les confirmations des dires de Daniel Riolo ont été nombreuses. En Espagne, plusieurs journalistes ont ainsi appuyé cette version de l'erreur lors de l'examen médical de Kylian Mbappé. Ça a aussi été le cas en France avec L'Equipe qui a sorti ses informations.
« Moi je ne suis pas comme eux »
Au micro de L'After Foot, Daniel Riolo a réagi à ces confirmations, s'arrêtant notamment sur celle de L'Equipe. C'est alors que le journaliste s'est permis de régler ses comptes avec ses confrères, balançant : « L’information révélée dans l’After a été confirmée par tout le monde, la Cadena Ser, la Cope, L’Equipe. L’Equipe qui d’ailleurs apporte une information que je n’avais pas. Moi je n’ai pas de mal à dire qu'ils apportent des informations, eux ça leur casse visiblement bien les pieds quand ils sont à la bourre de 48h sur quoi que ce soit. Moi je ne suis pas comme eux. Ils apportent quelque chose que je ne savais pas, c’est qu’ils ont fait la même connerie à peu près avec Camavinga en décembre ».