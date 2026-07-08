Coupe du monde 2026 - Scandale Balogun : Les Etats-Unis utilisent Cristiano Ronaldo pour se défendre !

Axel Cornic

Cristiano Ronaldo s’est retrouvé malgré-lui impliqué dans l’énorme scandale autour de Folarin Balogun, dont le carton rouge a été suspendu par la FIFA après un appel de Donald Trump. Une décision qui n’a toutefois servi à rien, puisque les Etats-Unis se sont fait éliminer par la Belgique (4-1), en huitième de finale de la Coupe du monde 2026.

Intertitre 1 On n’a que très peu parlé de football ces dernières heures. Ce qui restera sans aucun doute dans les annales comme l’un des plus gros scandales d’une Coupe du monde, a en effet occupé toute la place et les critiques ont fusé de tout coté. Cela a évidemment concerné Donald Trump, mais le président de la FIFA en a aussi pris pour son grade.

« Si Balogun est disponible, ce n’est pas un problème » On ne peut pas vraiment dire que cette histoire ait finalement aidé les Etats-Unis, qui se sont inclinés en huitième de finale face à la Belgique. Et après cette rencontre, Mauricio Pochettino a poussé un coup de gueule en conférence de presse. « Ma position est la suivante, je suis le sélectionneur et il y a une règle en place qui permet à la fédération de l’appliquer et de demander que le joueur soit disponible. Ma position, c’est que j’ai entraîné l’équipe. Si Balogun est disponible en raison du fait que la commission de discipline de la Fifa a permis à l’équipe de disposer du joueur, ce n’est pas un problème » a déclaré le sélectionneur étatsunien.