Antoine Griezmann : Cette proposition qu’il a refusée pour la Coupe du monde 2026

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À 35 ans, Antoine Griezmann va bientôt quitter l’Atlético Madrid pour prendre la direction de la MLS et plus précisément d’Orlando, qu’il rejoindra cet été à la fin de son contrat. S’il a officialisé sa retraite internationale en septembre 2024, l’ancien joueur de l’équipe de France a eu une proposition pour la Coupe du monde 2026 qui se tiendra justement aux États-Unis, mais qu’il a refusée.

Antoine Griezmann n’a jamais caché son envie de jouer un jour en MLS, ce qu’il fera l’été prochain. La semaine dernière, Orlando City a officialisé l’arrivée de l’attaquant âgé de 35 ans à la fin de son contrat avec l’Atlético Madrid : « Il rejoindra le club en juillet 2026 avec un contrat valable jusqu'à la saison 2027-2028, assorti d'une option pour la saison 2028-2029 en tant que joueur désigné. » Antoine Griezmann va donc réaliser son objectif de jouer aux États-Unis, un des trois pays hôtes de la Coupe du monde 2026.

L'équipe de France sur TF1, c'est moins bien que face au Brésil ! https://t.co/ovq34O1b7x — le10sport (@le10sport) March 30, 2026

Griezmann a refusé d’être consultant pour la Coupe du monde 2026 On pourrait donc l’imaginer officier en tant que consultant lors du prochain Mondial et justement, des discussions en ce sens ont eu lieu avec le groupe M6, d’après les informations de Ouest-France. Toutefois, Antoine Griezmann a refusé pour des « questions de calendrier », a indiqué l’entourage du champion du monde 2018. Ses anciens coéquipiers en équipe de France, Hugo Lloris, Olivier Giroud et Raphaël Varane, auraient également été contactés.