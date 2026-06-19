Coupe du Monde 2026 : Scène insolite, il a failli s'étouffer à cause de Kylian Mbappé !

Alexis Brunet

Mardi soir, l’équipe de France est parfaitement rentrée dans sa Coupe du monde en s’imposant 3-1 contre le Sénégal. Les Bleus ont pu compter sur Kylian Mbappé qui a inscrit un doublé, dont une magnifique frappe de loin en fin de match. Un but qui a fait halluciner l’ancien défenseur Rio Ferdinand, qui a d’ailleurs failli s’étouffer sur le coup.

Pour son premier match dans la Coupe du monde 2026, l’équipe de France affrontait le Sénégal mardi soir à New York. Les Bleus n’ont pas fait comme en 2002, puisque cette fois ils se sont imposés 3-1 contre les Lions de la Teranga. La rencontre s’est débloquée en seconde période avec un doublé de Kylian Mbappé et une réalisation de Bradley Barcola. Le jeune attaquant du PSG, Ibrahim Mbaye, avait réduit le score côté sénégalais.

Rio Ferdinand a failli s’étouffer sur le second but de Mbappé L’équipe de France fait partie des favoris pour cette Coupe du monde et forcément les matchs des Bleus sont très suivis. Mardi soir, Rio Ferdinand était d’ailleurs devant sa télévision pour observer les hommes de Didier Deschamps et il s’est fait peur. Alors qu’il était en train de manger, l’ancien défenseur de Manchester United a failli s’étouffer sur le second but de Kylian Mbappé en criant et en célébrant.