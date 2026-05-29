«Le plus beau moment de ma vie dans le football» : Loin de l’OM, Roberto De Zerbi a déjà oublié Marseille

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Quelques semaines après son départ de l’OM, Roberto De Zerbi a rebondi du côté de Tottenham. Après avoir réussi à maintenir le club anglais, l’Italien s’est enflammé pour le début de son aventure chez les Spurs, évoquant le lien fort qui l’unit déjà à sa nouvelle équipe.

Roberto De Zerbi n’a pas perdu de temps avant de rebondir. Parti de l’OM en février, l’Italien a pris les rênes de Tottenham dès la fin du mois de mars avec l’objectif de maintenir le club en Premier League. Les Spurs sont parvenus à éviter la relégation, pour le plus grand bonheur du technicien qui s’est exprimé sur les réseaux sociaux de son club.

« Le plus beau moment de ma vie dans le football » « Je pense que c'était le plus beau moment de ma vie dans le football, et pourtant je ne suis plus tout jeune. Quand on remporte un trophée ou un championnat, c'est vrai, c'est un moment très agréable, mais quand on se maintient en première division, c'est encore mieux. C'est un moment encore plus intense », s’est enflammé l’ancien coach de l’OM.