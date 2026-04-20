Rayan Cherki : La statistique de folie qu’il partage avec Michael Olise et Lamine Yamal !

Axel Cornic

Suivi de près depuis son plus jeune âge au centre de formation de l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki a franchi un palier important l’été dernier, avec son transfert à Manchester City. S’il n’est pas encore devenu un titulaire indiscutable dans le dispositif de Pep Guardiola, l’international français a tout de même réalisé une première saison encourageante en Premier League, avec des statistiques impressionnantes.

On le connait depuis très longtemps. Annoncé comme le nouveau crack de la formation de l’OL, Rayan Cherki est en train d’exploser avec Manchester City. Et il l’a une nouvelle fois montré ce dimanche, lors du choc direct pour la course au titre en Premier League face à Arsenal, en marquant le premier but de la rencontre (2-1).

4 - Seuls quatre joueurs ont atteint le double-double 10 buts + 10 assists parmi les clubs du Top 5 européen sur chacune des deux dernières saisons:



Lamine Yamal

Vinícius Júnior

Michael Olise

🆕Rayan Cherki



Complet. pic.twitter.com/vVFetrJ1tz — OptaJean (@OptaJean) April 19, 2026

Ils sont seulement quatre en Europe Face aux Londoniens, l’international français a marqué son dixième but de la saison toutes compétitions confondues, seulement quelques jours après avoir livré deux passes décisives pour la victoire face à Chelsea (0-3), atteignant donc un total de treize pour le moment. Et c’est un cap important, puisque OptaJean nous apprend que seulement quatre joueurs sont arrivés en double chiffre en termes de buts et passes décisives sur les deux dernières saisons ! Cherki en fait partie et il est en très bonne compagnie, puisque les autres sont Lamine Yamal, Vinícius Júnior et son compatriote Michael Olise.