Ballon d’Or : Le désavantage de Michael Olise qui pourrait vous étonner

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Loin d’être le joueur qui fait le plus parler de lui, Michael Olise crève pourtant l’écran à chaque fois qu’il est sur le terrain. L’attaquant du Bayern Munich a d’ailleurs pu montrer une nouvelle fois son talent lors du choc de Ligue des Champions face au Real Madrid. De quoi en faire un candidat crédible au Ballon d’Or ? Olise aurait des raisons d'y croire, même si un détail pourrait jouer en sa défaveur.

Après Ousmane Dembélé en 2025, le prochain Ballon d’Or sera-t-il à nouveau un joueur français ? Alors que certains regards se tournent vers Kylian Mbappé, voilà que Michael Olise apparait lui aussi comme un candidat très crédible. Alors que le joueur du Bayern Munich devrait, sauf surprise, être à la Coupe du monde avec l’équipe de France, il est toujours en course pour remporter la Ligue des Champions avec le club bavarois. Et si on ajoute à cela les performances individuelles d’Olise, le Ballon d’Or pourrait lui être décerné dans les mois à venir.

Dembélé, Mbappé et Olise : Le mystère que tout le monde veut élucider après cette séquence qui fait le buzz https://t.co/B9kgJJXuKb — le10sport (@le10sport) March 30, 2026

Le Ballon d’Or pour Michael Olise ? Sur le plateau de L’Equipe de Greg, le journaliste Anthony Clément a d’ailleurs placé Michael Olise comme un candidat au prochain Ballon d’Or. « Olise est-il un vrai candidat au Ballon d’Or ? Sur des critères purement sportifs, je ne vois pas qu’est-ce qui pourrait l’écarter de la course. Le fait qu’il joue avec Dembélé et Mbappé ? Oui mais il peut aussi éliminer Mbappé de la Ligue des Champions. Il joue à la fois dans un des grands favoris de la Ligue des Champions et dans un des grands favoris de la Coupe du monde. Il occupe un rôle majeur. C’est déjà un point pour lui », a-t-il lâché.