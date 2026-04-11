Ballon d’Or : Le désavantage de Michael Olise qui pourrait vous étonner

Loin d’être le joueur qui fait le plus parler de lui, Michael Olise crève pourtant l’écran à chaque fois qu’il est sur le terrain. L’attaquant du Bayern Munich a d’ailleurs pu montrer une nouvelle fois son talent lors du choc de Ligue des Champions face au Real Madrid. De quoi en faire un candidat crédible au Ballon d’Or ? Olise aurait des raisons d'y croire, même si un détail pourrait jouer en sa défaveur.
Après Ousmane Dembélé en 2025, le prochain Ballon d’Or sera-t-il à nouveau un joueur français ? Alors que certains regards se tournent vers Kylian Mbappé, voilà que Michael Olise apparait lui aussi comme un candidat très crédible. Alors que le joueur du Bayern Munich devrait, sauf surprise, être à la Coupe du monde avec l’équipe de France, il est toujours en course pour remporter la Ligue des Champions avec le club bavarois. Et si on ajoute à cela les performances individuelles d’Olise, le Ballon d’Or pourrait lui être décerné dans les mois à venir.
Le Ballon d’Or pour Michael Olise ?
Sur le plateau de L’Equipe de Greg, le journaliste Anthony Clément a d’ailleurs placé Michael Olise comme un candidat au prochain Ballon d’Or. « Olise est-il un vrai candidat au Ballon d’Or ? Sur des critères purement sportifs, je ne vois pas qu’est-ce qui pourrait l’écarter de la course. Le fait qu’il joue avec Dembélé et Mbappé ? Oui mais il peut aussi éliminer Mbappé de la Ligue des Champions. Il joue à la fois dans un des grands favoris de la Ligue des Champions et dans un des grands favoris de la Coupe du monde. Il occupe un rôle majeur. C’est déjà un point pour lui », a-t-il lâché.
« La seule limite que je lui vois… »
Mais voilà que le joueur du Bayern Munich pourrait également être désavantagé dans cette course au Bayern Munich pour une raison qui pourrait étonner. Anthony Clément a alors expliqué concernant Michael Olise : « La seule limite que je lui vois pour le Ballon d’Or, c’est le côté extra-sportif et sa discrétion extrêmement fort en dehors du terrain. Mais ça participe au personnage. Olise, même si c'est un formidable joueur, j’adore ce qu’il fait, je ne pense pas qu’à l’heure où on se parle, il soit considéré comme une méga star. Il joue aussi au Bayern, le club qui peut vous porter au plus à ce niveau là ».