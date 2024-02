Top 3 du foot amateur de la semaine : Une « frappe à la Yaya Touré » venue tout droit de Gironde !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Les utilisateurs de Rematch ont fait remonter de superbes actions cette semaine avec un Top 3 de toute beauté. Alexandre Ruiz et Fair Play servent tout cela sur un plateau avec notamment une frappe pleine lucarne de Farid (Stade Pessacais) venue de Gironde. Un bijou.

Les temps sont durs pour les amoureux des Girondins de Bordeaux. En Ligue 2, la course à la montée s’est éloignée depuis longtemps et encore un peu plus après la défaite face à Troyes (2-1). Actuellement 13e, Bordeaux dit adieu à ses rêves de retrouver l’élite. Heureusement, il reste encore le foot amateur pour garder le sourire. Avec des petits bijoux remontés par Rematch , l’application qui permet de capter et diffuser les meilleures actions du sport amateur. Et comme chaque semaine, Le 10 Sport vous propose le Top 3 des plus beaux buts de la semaine.

« Là, je l’ai senti… »