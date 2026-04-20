Paul Seixas au départ du Tour de France ? Une date est annoncée pour sa décision

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après avoir remporté le Tour du Pays basque, Paul Seixas s'apprête à prendre le départ de La Flèche Wallonne ce mercredi avant de s'aligner sur Liège-Bastogne-Liège dimanche. Mais la question que tout le monde se pose avec le phénomène français est de savoir s'il sera ou non au départ du prochain Tour de France. Pour le moment, on ne sait toujours pas si Paul Seixas y sera avec la Decathlon CMA CGM, mais voilà qu'on y verra plus clair d'ici quelques jours.

Le 4 juillet, le Tour de France 2026 s'élancera de Barcelone en Espagne. Le début de trois semaines de compétition pour savoir qui ramènera le maillot jaune à Paris et succèdera ainsi à Tadej Pogacar, vainqueur de la Grande Boucle en 2025. Bien évidemment, cette année, le Slovène est le favori à sa propre succession, mais attention à la concurrence comme toujours. Et parmi ceux qui pourraient faire trembler, on pourrait retrouver un Français : Paul Seixas. A 19 ans seulement, le coureur de la formation Decathlon CMA CGM crève actuellement l'écran. Récent vainqueur du Tour du Pays basque, Seixas semble plus que jamais avoir des arguments pour aller déranger Pogacar. Mais sera-t-il au départ du Tour de France cette année ?

Paul Seixas «fait peur» : L’équipe de Tadej Pogacar se met à trembler avant le prochain duel ? https://t.co/TTLQzkln0M — le10sport (@le10sport) April 19, 2026

« Son équipe a dit qu’elle trancherait entre le 20 et le 30 avril » Paul Seixas pourrait ne pas vouloir se bruler les ailes trop tôt. Ainsi, une participation au Tour de France pourrait ne pas forcément être pour cette année pour le phénomène de 19 ans. On attend donc de savoir quelle sera la décision du coureur de la Decathlon CMA CGM. Et c'est aussi le cas pour Christian Prudhomme, patron du Tour de France. A l'occasion d'un entretien accordé à Midi Libre, il a confié à propos de la présence de Paul Seixas le 4 juillet prochain : « Aujourd’hui, je suis passé de "On ne lui en voudra pas s’il ne vient pas sur le Tour de France", à "On ne lui en voudra pas non plus s’il vient". Son équipe, je pense, doit être en train de chercher ce qui pourrait l’empêcher de ne pas le faire. (...) Je vais savoir quand si Paul Seixas sera présent sur le Tour de France ? Son équipe a dit qu’elle trancherait entre le 20 et le 30 avril ».